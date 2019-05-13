【非洲豬瘟】6000豬捱餓　動保團體質疑虐畜　籲政府公開屠宰細節

上水屠房本月2日首現非洲豬瘟，政府與肉商達成共識後，6,000隻活豬今明面臨全面撲殺大行動，今午起陸續有豬被電擊、放血、拔毛、送往堆填，據指此批豬被送入屠場起，有水無糧，捱餓多日。動保團體今（13日）在屠房外表達訴求，批評撲殺行動缺乏透明度，質疑電擊瓦數不符歐盟標準，成效是否足夠減低豬隻痛苦。團體又指活豬由內地豬場運至香港屠房，直至被撲殺，最少已捱餓六日，希望政府交代是否涉及虐畜，「食嘢係任何動物嘅權利。」他們不排除聯署或發出公開信。

肉商與政府的談判拉鋸其間，更取出六隻豬在太陽下曬日光浴。(資料圖片)

動保團體「香港野豬關注組」及「救救港豬」今午到達上水屠房請願，代表表示，自發現非洲豬瘟起，政府及肉商討論多日，終達成共識，今日開始撲殺6,000隻豬，政府、肉商、市民大眾只著眼於豬究竟有無涉及食物安全問題、殺豬的賠償、有無豬肉食等，但動保團體認為要考慮撲殺行動的透明度、動物福利及有無涉及虐畜等問題。

「救救港豬」成員陳易安指出，該批活豬在屠房內捱餓多日，只有食水，沒有糧食。而肉商與政府的談判拉鋸期間，更取出六隻豬在太陽下曬日光浴，認為政府及肉商業界罔顧動物福利。另一成員Joyce表示，政府聲稱撲殺行動會以人道屠宰及根據國際標準進行，但整個行動缺乏透明度，沒有交代撲殺過程、電擊瓦數等，質疑電擊瓦數是否符合歐盟標準，豬隻被放血時是否仍然清醒，行動是否有效減低動物的痛苦，她希望政府公開撲殺行動前後過程。至於是否反對撲殺豬隻，Joyce指今次是無可奈何的撲殺行為，其組織反對任何消費、傷害或屠殺動物行為。然而，如果此批豬真的受感染，不撲殺可能會造成更多豬有病，故不討論反對或贊成。

6,000活豬今明面臨全面撲殺大行動，今午起陸續有豬被電擊、放血、拔毛、送往堆填。(蔡正邦攝)

「香港野豬關注組」幹事黃豪賢則表示，明白一些動物被界定為合法屠宰，惟政府及陳肇始忽略動物被屠宰前的福利，是否涉及虐畜行為。他解釋，豬隻由內地來港的運送期間，最少缺水缺糧兩至三日，送抵屠房後又再捱餓，希望政府及有關團體交代是否涉及虐畜，以及屠宰過程有無改善空間。