【麻疹爆發】海港城GUCCI關門　港女換鞋憂感染：使唔使去醫院？

尖沙嘴海港城GUCCI專門店爆發三宗麻疹個案，昨晚有清潔工人於店內進行大清洗消毒。香港01記者今早前往涉事店舖，發現原本於早上十時便營業的GUCCI大門緊閉，惟告示牌上仍張貼有星期一至星期日，營業時間為早上十時至晚上十時，現場不見貼出暫停營業的通告。有內地客到店門口時才被通知GUCCI暫停營業，摸門釘後，他們在店外自拍完便離開。

來自深圳的陳小姐在見GUCCI沒有開門，問記者：「怎麼回事？」記者告知她有麻疹，問及她擔不擔心，陳小姐稱，「它開就開，不開就不開，我可以選擇其他的」。

曾到GUCCI買鞋港女憂感染

港人林小姐昨日中午到海港城GUCCI買了一對鞋，大約逗留了半小時，惟回家後發現鞋的尺寸不對，今早她打算到GUCCI更換時，才發現店舖無開門。當李小姐得知GUCCI職員感染麻疹時，她非常擔心，反問記者，「我細個時打齊針，使唔使去醫院check？」

港人林小姐昨日曾到海港城GUCCI買鞋。（郭倩雯攝）

林小姐昨日於GUCCI買了一對鞋。（郭倩雯攝）

昨日衞生署衞生防護中心指出，三名25至30歲的海港城GUCCI專門店職員感染麻疹，衞生防護中心接獲以上確診個案通報後，為防止擴散，中心昨日及今日為該店舖工作的人員進行補種麻疹疫苗，並向他們提供麻疹相關的健康建議。