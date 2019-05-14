【非洲豬瘟】殺豬期間筲箕灣點解仲有鮮肉賣？　職員：雪藏倉底貨

上水屠房早前（10日）一個內地豬隻樣本驗出非洲豬瘟，屠房需即時停止運作，昨日起政府開始進行殺豬行動，豬肉供應因而受到影響，本月11日自今，本港已無活豬供應，全港多個街市均沒有鮮豬肉出售。記者今日巡視筲箕灣兩個街市，大部份鮮肉檔均已關門，惟仍有一檔豬肉店依然營業；職員表示店內的豬肉為「倉底貨」，較早前放於雪房內雪藏。另外，街市內的凍肉台及雞檔則表示，生意額近日有所增長。

職員表示，店內現時均為「倉底貨」。（郭倩雯攝） 碩果僅存豬肉檔 職員：為雪藏豬肉 本月11日起本港已無活豬供應，至今已四天，記者今日巡視筲箕灣街市，包括一個露天街市及愛秩序灣街市，發現露天街市八檔鮮肉檔中，仍有一檔豬肉檔開店，肉檯懸掛豬腳、骨排等部位，檯面亦放著部份豬肉，惟豬腳、豬骨等佔大多數。店舖掛上宣傳橫額，標榜其出售的豬肉「日日新鮮」、「一級靚豬」。職員表示，現時售賣的豬肉均為「倉底貨」，較早前放於雪房內雪藏，並非新鮮豬肉，賣畢後便暫時不會開門，「之前既貨放雪櫃，𠵱家拎出嚟賣」；又表示，雖然僅有自己一檔豬肉檔開門，但生意未見增長，「唔算好多人幫襯」。 記者觀察期間，未見有人上前購買豬肉，有部份市民向職員詢問豬肉來源，職員回答為雪藏貨後，該名市民便離開。

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有凍肉店職員表示生意上升。（郭倩雯攝） 鮮肉檔閂門 凍肉雞肉檔生意上升 記者及後再到愛秩序灣街市查看，發現該處三檔鮮肉檔均未有開門，僅有部門凍肉檔營業。街市一所凍肉店職員則表示正在切豬排及碎牛肉，他表示正準備凍肉類開檔售賣，又指現時生意額有所上升，「生意有好到」、「多咗人買凍肉」。另外，附近的兩檔雞肉檔，則亦表示生意額現時有所上升。



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銷毀行動預計日內完成

上水屠房早前（10日）一個內地豬隻樣本驗出非洲豬瘟，屠房需即時停止運作，業界及後與政府達成共識，同意殺屠房內6,000隻豬；政府昨午開始銷毀第一批約3,000隻豬，今早繼續進行銷毀行動，今日將完成銷豬程序，預計整個行動於一周內完成。