「齊天大聖」大鬧天水圍　爬上天晴邨、慧景軒外牆漁護到場捉拿

馬騮於天晴邨晴喜樓出現。（街坊提供）

天水圍近日多處現「齊天大聖」大鬧民居，今日於天晴邨及慧景軒相繼出現馬騮爬上住宅大廈樓層，漁護署及警方到場捉拿。

街坊指4、5隻成群進入天水圍

今日下午近2時許，有網民指於天水圍天秀輕鐵站及坑尾邨有馬騮蹤影，網上影片拍得馬騮於慧景軒沿外牆水管爬上大廈，其間再跨過高層露台圍欄爬向另一邊單位窗戶。另一邊廂於天晴邨同樣有馬騮出現，一隻馬騮於晴喜樓爬上樓，職員持大網欲捉拿。目擊經過的天晴邨居民符先生指，近2時許當時馬騮站於平台位置，保安嘗試欄住牠但牠爬上大廈外牆逃走至近十多樓高，漁護署人員其後到場，用長網伸出外牆嘗試捉拿但不果，最後約5時馬騮爬回平台時終被擒。

目擊居民：擔心爬入屋 好恐怖

符先生指過去未曾見過有馬騮於天水圍出沒，但今日有朋友目睹有4至5隻馬騮於天水圍出現，他對情況感到擔心，指如果被馬騮爬入屋覓食搗亂將很恐怖，現時如出外會關好窗戶。當區區議員鄧焯謙指，馬騮當時於晴喜樓爬至近六、七樓高位置，警方於地面圍起封鎖線，漁護署職員正嘗試捉拿馬騮，惟馬騮失去蹤影。鄧焯謙表示兩日前於嘉湖山莊麗湖居亦曾出現馬騮，未知與今日是否同一隻，他指過去未聽聞過有馬騮於附近出現，難以估計其來源。