扒竊醉酒人盜信用卡資料騙財　警破港人南亞合作集團拘6人

一個由香港人及南亞裔人士合作的盜竊及信用卡詐騙集團，專門向尖沙咀及中環消遣完的醉酒人士下手，盜取手機及信用卡後以受害人資料綁定電子支付軟件購買點數卡套現，涉款約20萬。警方拘捕2名本地男及4名南亞裔男子，相信行動已瓦解集團。

盜手機及信用卡買點數卡 涉款約20萬

西區刑事總督察孔麗霞表示，警方於2月至4月接獲多宗報案，事主指自己於尖沙咀飲醉酒後，被人盜去銀包、手機，信用卡亦被人盜用消費。警方指案件中信用卡總交易次數達100宗，涉款約20萬。西區情報組及重案組調查後，發現數名南亞裔人士零晨於尖沙咀及中環一帶扒竊及以醉酒人士為目標，偷取其銀包及信用卡後，將其信用卡資料以短訊形式傳送給同黨，再以資料綁定手機電子支付軟件後，於港島及西九龍一帶便利店購買點數卡如iTunes及Mycard，折讓轉售套現，或用軟件轉賬予同黨套現，過程約2至3小時，務求於醉酒事主清醒前完成。

拘6人包括南亞主腦

警方拘捕兩名分別25及35歲本地無業男子，負責提供手機過數程式Payme帳戶收款，並於兩人手機中發現其他同黨用受害人信用卡過數資料。警方其後再於本月10日於深水埗、堅尼地城及土瓜灣拘捕4名介乎25至35歲持行街紙的南亞裔人士，當中包括集團主腦。警方於四人單位檢獲其犯案身穿衣物、9張屬他人的個人證件包括身份證、回鄉卡、駕駛執照等，及11部手機、2部平板電腦、1部手提電話、1個夾萬及少量現金。

預覽訊息取驗證碼交易

警方指集團於去年12月開始運作，案中港人及南亞人於機舖認識，無黑社會背景，孔麗霞表示相信行動瓦解一個香港人及南亞裔人士合作的盜竊及信用卡詐騙集團，不排除再有人被捕。孔呼籲如商戶發現可疑信用卡交易要求，如經常用信用卡或手機電子支付軟件購買大量點數卡，應通知警方，另外市民如發現信用卡及證件被盜，應立即報警及通知銀行和相關部門。而案中有事主手機未有關閉鎖屏預覽訊息功能，令疑犯不用解鎖手機便可看到交易驗證碼的短訊，孔麗霞呼籲市民要設定多重驗證及將手機預覽訊息功能關閉。