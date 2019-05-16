【殘酷虐狗】屯門唐狗女遭剪雙耳插盲眼　32歲領養男涉虐待被捕

屯門日前揭發殘酷虐狗案，一隻兩歲唐狗女被殘忍剪去雙耳及插盲左眼，身體多處創傷，警方經調查後拘捕一名32歲男文員，涉嫌於網上領養唐狗後施以虐待。

屯門一隻2歲唐狗女日前被人殘忍剪去雙耳及插盲左眼。（毛孩守護者圖片）

警方拘捕一名32歲男子。（林振華攝）

「細細粒」被虐營養不良

動物組織毛孩守護者周日（12日）於Facebook帖文，一隻身有晶片的唐狗女被發現雙耳被剪去、左眼被利器插盲、後肢骨折、前手飛趾（第一指）被剪及指甲被拔出，亦出現嚴重營養不良及體重過輕等情況，隨後報警及將狗隻帶到診所救治，現正進行治療康復中。據了解，根據唐狗晶片資料，唐狗女原名細細粒，約2歲半大，沒有報失紀錄。

途人公園發現報警

屯門警區處理虐待動物專隊刑事調查隊第五隊黃嘉豪督察表示，警方於本月12日清晨接報，途人於屯門青山公路新墟段250號附近鳳地公園發現一隻唐狗，左眼受傷、雙耳被剪傷、兩後肢骨折，獸醫經檢查發現唐狗已受虐一段時間。警方經調查後，鎖定一名代養狗隻男子，並於今日（16日）下午3時於屯門鄉事會路一單位拘捕一名32歲姓曾本地男子，涉嫌虐待動物，現正扣留調查，唐狗將交由獸醫照顧。

前主人網上尋領 疑犯領養3個月

黃嘉豪指，被捕男子任職文員，警方透過唐狗身上晶片找到其前主人，發現她於早前因搬新屋問題不能養狗，經網上找領養人，認識被捕男子並免費將唐狗交給他，男子飼養唐狗約3個月，黃嘉豪指疑犯家中有狗帶及飼養寵物設施，警方初步調查無顯示男子有精神問題，正調查其犯案動機。黃嘉豪稱，警方關注動物福利，並會竭力打擊殘酷對待動物行為。