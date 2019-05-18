【瘋狂駕駛】藏毒男長青隧道遇查　扮friend事敗衝路障逃捕8公里

馬灣發生「揸大膽車」的瘋狂駕駛案。完全未學過車、右頸有「豪」字紋身的24歲青年，今晨（18日）擅將友人的寶馬化作「毒品快餐車」，於長青隧道遇上警方路障，有人圖與警員「扮friend」事敗，情急下衝路障逃捕，狂飆8公里、至馬灣青馬管制區收費站時撞閘，並在珀麗灣棄車逃走1公里，最終被截獲，涉八宗罪被捕，需送院治理。

警方將被捕青年押返搜車。（賴南秋攝）

● 遇路障「扮friend」 反惹警員起疑

事發於凌晨約4時15分，新界南總區交通部執行及管制組特遣隊，於往機場方向一邊長青隧道入口，設置路障打擊酒後駕駛。期間，手、腳多處及右頸有「豪」字紋身的姓何（24歲）青年，駕駛寶馬私家車遇查。據悉，何男當時非常熱情與警員搭訕「扮friend」，反因此惹起警員猜疑，正欲進一步搜查時，他即心虛開車逃走，警方立即展開追截。

● 時速180公里 狂飆8公里撞閘

雙方沿長青隧道往機場方向展開「追逐戰」，穿越青嶼幹線，途至8公里外馬灣對開時，何男疑慌不擇路駛入馬灣青馬管制區收費站，猛撼閘杆後，再駛至附近珀麗灣臨海廣場前急停，期間最高時速達180公里。「踢拖」的何男見前無去路，只好棄車逃走，至1公里外時企圖匿藏草叢避過耳目，被警員「踢爆」當場就擒，立即將其押返搜車。

● 車上搜獲「冰」毒 涉八宗罪被捕

警方即場於車上檢獲兩包共重約2克懷疑「冰」毒及一個「冰」壺，其後緝毒犬亦到場協助，未有進一步發現。何男最終涉嫌「瘋狂駕駛」、「販毒」、「藥駕」、「管有危險藥物」、「無牌駕駛」「沒有第三者保險下駕駛」、「沒有出示有效行車證」及「擅取交通工具」共八宗罪被捕，他事後被送院治理。

● 報稱做裝修 完全冇學過車

消息稱，何男從事裝修行業，完全沒有學習駕駛經驗，但相信一向有「揸大膽車」習慣，涉案寶馬則由朋友借來。警方現正調查事件。