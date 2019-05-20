【非洲豬瘟】活豬批發價翻倍　屠房爭豬　檔主：幾乎要打交

受非洲豬瘟疫情影響，屠房一度暫停超過一周，本港鮮豬肉暫停供應。昨日（19日）屠房重新開放，今早街市重新供應鮮豬肉，有肉檔檔主表示，由於活豬量不足，屠房昨日出現「爭豬」情況，無法搶購內地豬，只能轉購本地豬，購入一頭本地豬約五千元，價格翻倍。 翻查食環署資料，昨日內地活豬量僅為月初平均量的四份一，本地豬反而激增六倍；另外，每擔豬平均價為2,653元，較以往高出一倍有多。

賣豬40多年的余生表示從未試過停市長達八日，損失近乎超過數萬元，情況慘重。（蔡正邦攝）

屠場現爭豬場面 檔主：買都買唔到



鮮肉檔主余生表示，平日賣內地豬，但今天賣本地豬，一頭豬價錢約為五千元，大陸豬則為三千多元，從未出現如此高價。他表示昨日內地供港豬量少，因此出現爭豬情況，「買手都買唔到」、「幾乎要打架啊屠場！」平日一日入手四頭豬，但昨日因無法搶到內地豬，便購入兩頭本地豬。

每斤豬加價數元 肉檔預計今日「白做」



余生又指，已賣豬四十多年，從未試過停市長達八日，損失近乎超過數萬元，情況慘重。由於供豬量不足、豬價貴，只能購入豬賣。他更表示，今日預計每斤豬加四至五元，「加得多人哋唔買」、「冇計，今日冇人工，肯定係白做」，平日開檔有三位伙計幫手，但今日只有兩位，要削減人手開工，以填補損失，又指暫時不能估計損失。余生又表示，未知何時會恢復內地豬供應量，但聽聞今天活豬供應量會增加。

另外，有肉檔檔主亦表示豬價今日翻倍，亦會增加肉價；而過去停工數日，每日損失約800元租金。

翻查食環署資料，昨日內地活豬量僅為月頭平均量的四份一，本地豬則激增五倍；另外，每擔豬平均價為2,653元，較以往高出一倍有多。（食環署網頁）

運豬商販黃生表示在運輸業40多年，未試過停工如此長時間。（蔡正邦攝） 另外，運豬商販黃生則表示，今天為首天復工日，自己為自僱人士，在運輸行業40多年，屠房停工多日亦導致他沒有收入數天，損失慘重，稱以往亦未試過停工如此長時間。

本地活豬供應增六倍 平均豬價翻倍



翻查食環署網頁資料，昨日總活豬供應量為2,899頭，包括960頭內地豬及1939頭本地豬，以本月頭日均300頭本地豬計算，數量約為5倍；以本月頭日均約4000頭內地豬計算，內地豬供應則僅剩四份一。而昨日（19日）拍賣價平均價每擔為$2,653元，最高為$3,349，最低價為$2,050，均較平日高出一倍有多。