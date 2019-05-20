【土瓜灣劫案】四賊「警察簽到簿」前搶劫　男子找換店被搶逾百萬

今日（20日）下午1時24分，土瓜灣木廠街與馬頭涌道交界發生搶劫案，一名男子在找換店兌換了182萬港元現金後，遭4名持刀及鐵通匪徒截劫，搶走盛載現金的黑色袋，匪徒得手後登上接應私家車逃去。遇劫男子年約40歲，頭部及手部受傷，送往伊利沙伯醫院治理。附近店鋪閉路電視片段顯示，事主手提黑色行李袋，於下午1時22分出現上址，當時涉案私家車停已泊在路邊，約半分鐘後車上一名男子從司機位落車，大約10秒後賊人便登上車輛，隨即衝紅燈逃去。整個搶劫過程不消兩分鐘。警方事後接報到場，正就案件進行調查。

據找換店旁的養生館老闆娘表示，事發時聽到「嘭」一聲巨響，於是走出店外查看，看到事主倒在地上，面色蒼白，有一名女途人上前協助，女途人指事主遭四人搶錢，並幫忙報警。

現埸街坊稱，涉案私家車早於一小時前已停泊附近踩線，懷疑賊人洞悉警員簽到時間，伺機落手行劫。發生劫案的找換店外，相距不足5米設有警員簽到簿，街坊稱，警員會按時到來簽簿。據了解，涉事私家車於中午12時左右已停泊於木廠街近譚公道交界，事發時，事主準備換錢，突然有三名戴帽及口罩的賊人，手持刀及鐵通跳出車外，將事主推倒在地，並搶去一個放有約182萬元港元現金的袋子，賊人得手後跳上接應私家車迅速逃去。