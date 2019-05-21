【水中加尿】天水圍外傭疑在水中「加料」　女僱主飲後肚痛不適

周二（21日）凌晨1時許，警方接獲天水圍天祐苑祐康閣某住戶報案，指其一名女親友飲水後感肚痛不適，查看下發現水帶異味及顏色變異，懷疑家中外傭於水中混入尿液「加料」。救護員趕抵將31歲女事主送院治理，警方調查後將涉案女傭拘捕，正調查事件。

過往本港曾發生多宗同類事件。去年5月，荃灣青山公路翠濤居一名24歲女傭，疑記恨僱主不滿其工作表現，在水樽混入尿液後供女僱主飲用，僱主發現有異味後報警；2010年7月，一名26歲印傭從馬桶舀起含尿污水給4歲少主飲用，辯稱其家鄉傳統，飲尿可令孩童聽話，最終被判監9個月；2010年2月，一名24歲印僱將尿液混入冲奶熱水中，企圖供少主飲用，遭女僱主揭發，判監4星期。

過往外傭「加料」事故： 2018年8月26日：屯門瑜翠街2號某單位一名26歲女傭，於飲品混入懷疑清潔劑，42歲女僱主飲用後不適送院，女傭被捕。 2018年6月5日：薄扶林蒲飛路23號翰林軒一名36歲女戶主，報稱服用調理身體的山藥粉後，感到有異味，懷疑遭人混入了爽身粉，警方追緝35歲前女傭。 2018年5月26日，荃灣青山公路翠濤居一名24歲女傭，疑記恨僱主不滿其工作表現，在水樽混入尿液後供女僱主飲用，僱主發現有異味後報警。 2010年7月，一名26歲印傭從馬桶舀起含尿污水給4歲少主飲用，辯稱其家鄉傳統，飲尿可令孩童聽話，最終被判監9個月。 2010年2月，一名24歲印僱將尿液混入冲奶熱水中，企圖供少主飲用，遭女僱主揭發，判監4星期。