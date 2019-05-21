【烈女追賊】車cam直擊　大埔男賊盜手袋　勇妻登賊車捉賊夫窮追

大埔發生搶劫案，夫妻合力追賊。（黃偉民攝）

男賊終被擒。（黃偉民攝）

大埔下午發生搶劫案。近下午2時一名男賊於油站盜去一名女子車上的手袋，然後跳上私家車後逃去，女事主上賊車欲阻賊人逃去，女事主丈夫亦駕車緊隨追著賊車，追至大埔頭路18號時，兩車發生碰撞並成功攔截賊車，男賊被捕。事件中有一男一女手及腳受傷送院治理。

現場消息指，女事主與丈夫在油站入油期間，突然一名駕著銀色私家車的男賊人企圖搶去女事主車上的Coach手袋。女事主全力護袋，並一度拉著賊車軚盤。其丈夫見狀，立隨開車追截，於油站50米前的位置成功堵住賊車，並由途人協助制服賊人。警方於其中一車內檢獲一「爆窗神器」及手袋一個。