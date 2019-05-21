【烈女追賊】車cam直擊　大埔男賊盜手袋　勇妻登賊車捉賊夫窮追

大埔發生搶劫案，夫妻合力追賊。（黃偉民攝）
男賊終被擒。（黃偉民攝）
大埔下午發生搶劫案。近下午2時一名男賊於油站盜去一名女子車上的手袋，然後跳上私家車後逃去，女事主上賊車欲阻賊人逃去，女事主丈夫亦駕車緊隨追著賊車，追至大埔頭路18號時，兩車發生碰撞並成功攔截賊車，男賊被捕。事件中有一男一女手及腳受傷送院治理。
現場消息指，女事主與丈夫在油站入油期間，突然一名駕著銀色私家車的男賊人企圖搶去女事主車上的Coach手袋。女事主全力護袋，並一度拉著賊車軚盤。其丈夫見狀，立隨開車追截，於油站50米前的位置成功堵住賊車，並由途人協助制服賊人。警方於其中一車內檢獲一「爆窗神器」及手袋一個。
女事主歐女士憶述事件經過。（楊婉婷攝）
女事主憶經過 登賊車搶軚丈夫追車
女事主歐女士憶述事件經過，她當時駕駛一輛七人車到油站入油，車上載著其3歲女兒，另外其丈夫則駕駛一輛紅色私家車於其後方一同入油。歐女士其間下車打算將手機交給後車的丈夫時，一名賊人於歐車上偷走其放有GUCCI銀包的Coach手袋，丈夫於車上見狀馬上大喝「你睇果個人係咩人！」，歐驚見男賊得手後逃上於丈夫車後方的銀色私家車，歐當時馬上拉著賊車車門並登車，欲制止男賊逃離，惟男賊仍繼續開車，稱「你快啲落車，好危險」，歐則指「你停車先，個袋畀你啦」，惟賊人繼續加油，倒車並離開油站，丈夫見狀打算倒車撞向賊車不果，於是開車緊隨其後。
截車險被撞及「差一秒就無命！」
歐女士稱當時於賊人車上十分驚慌，因當時身旁車門仍然打開，如果當時被賊人推出車外隨時「命都無」，於是她緊握對方軚盤，不斷喝止賊人「你做乜嘢，快啲俾番個袋我！」，歐指男賊當時聲稱要錢救人「好等錢洗，你放過我啦」。與此同時丈夫亦從後方嘗試追截賊車，途中先一度撞向賊車車尾，至距離油站約50米外時，丈夫從賊車左方扭軚嘗試把賊車截停，歐同時亦將賊車軚盤扭右及踏下腳掣，終成功令賊車停下，歐指如當時未及時截停賊車將會猛撞向丈夫，「差一秒就無命！」。幸最後成功並由丈夫將賊車車匙拔走及制服賊人，自己僅膝頭及腳擦傷，女兒亦安然無恙。