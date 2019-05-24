【打到撞車】襲城巴司機搭客為新巴兼職車長　工會譴責：好有問題

A21城巴上車長與乘客為行車路線爭吵不休，乘客要求不入機場，直出港珠澳大橋，最終演變成互毆，巴士撞天橋壆。最終車長及乘客雙雙涉嫌公眾地方打架被捕。 這位乘客究竟是什麼人？城巴新巴發言人證實被捕乘客為新巴兼職車長。據悉，他當時並沒有身穿制服，事件在其私人時間內發生。新巴分會證實該名乘客為其工會會員，暫未接獲其求助，主任陳樹明指根據巴士條例乘客不應襲擊車長，更何況他是現職車長，理應知道巴士行車路線固定，不可任意更改，否則會影響巴士的報站系統，亦可能會令等車乘客無車搭。

天橋壆位留下痕跡。（賴雯心攝）

據了解，涉事乘客為新巴兼職車長，事發時他沒有身穿制服，並不是工作時間。現場所見，事發位置為順暉路一段天橋，若城巴撞壆後失平衡，隨時會直墮橋底。城巴新巴發言人證實涉案乘客為新巴兼職車長。事件已由交由警方調查，城巴人員初步了解事件經過及原由，是因為乘客要求車長不駛入機場，直出港珠澳而發生爭執，乘客繼而襲擊車長，暫未有資料顯示雙方私下有糾紛。城巴新巴發言人又指，不論涉案乘客是什麼身份，公司對襲擊車長的行為皆予以嚴厲譴責，公司內部亦會就事件進行調查。

新巴分會證實被捕乘客為會員

新巴分會主任陳樹明指出，經初步了解後證實該名乘客為新巴兼職車長，並是工會的合格會員，暫未接獲該名會員的求助。陳續指，根據《公共巴士服務條例》，乘客不應襲擊車長，更何況今次的乘客是一名現職的兼職車長，理應熟悉公司的運作及守則，即使車上沒有其他乘客，巴士仍要跟從原定路線行駛，因巴士裝有衛星系統，將巴士的位置即時傳送公司，一旦巴士偏離原定路線，公司的警報器便會響起。而且若巴士飛站，會影響在巴士站等上車乘客，他認為涉事兼職車長「行為好有問題。」

陳對於襲擊車長行為予以譴責，近日襲擊車長事件經常發生，分會與運輸署於下一次的會議中，會就有關問題約見警方。公司可能會就今次事件作處分，而事件現時交予警方調查，已進行司法程序，分會不便插手。如果分會接獲該名會員求助，會再作處理。

事發於今日早上6時45分，一輛路線A21的巴士往機場方向行駛，途徑順暉路近港珠澳人工島時，一名乘客跟車長說車上已沒有其他乘客，認為巴士應直接駛往人工島，不用經過機場。兩人就此事起爭執，其間乘客揮拳打向司機，巴士失控撞向路壆。車長隨即通知公司及報警求助。