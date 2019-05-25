【黃台仰獲庇護】 盧偉聰：正透過國際刑警與德聯絡跟進事件

旺角暴動案後棄保潛逃離港的本土民主前線黃台仰與李東昇，獲德國批出難民庇護申請。警務處處長盧偉聰今日於大館出席活動時表示，警方就案件一直努力追捕逃犯，正透過國際刑警與德國警方聯絡，希望對方可提供資料讓香港跟進事件，現正等候回覆。

盧偉聰指，手上暫時未有資料，不理解為何德國會批出難民資格予兩人。盧偉聰強調，警方一向公平公正作出調查，經法院審訊後事件定性為暴亂，黃台仰與李東昇為違法人士，現時違犯香港法律的人士在其他國家取得難民資格，但該國家過去未曾跟香港警方聯絡或索取資料，認為作出的決定可能有缺失及不全面。現時要密切跟進事件，才可決定下一步行動。

現時社會就修訂《逃犯條例》討論激烈，盧偉聰希望市民及立法會議員集中討論如何完善法例。他稱，修訂只是針對「作奸犯科」、「殺人放火」的人，令審訊公平公正，阻塞法律漏洞，沒有其他意思，期望立法會能盡快通過修例。

盧偉聰指剛收到民陣下月9日反對《逃犯條例》修例遊行的申請，目前正進行風險評估，稍後將會聯絡組織者。警方早前斥資1,660萬元購買三輛俗稱「水炮車」作人群管理用途，盧偉聰指警隊正進行訓練操作使用，相信下半年可使用，但未肯定6月9日能否出動。他又指「水炮車」主要針對暴力及激進活動，不期望會用到。他呼籲組織者保持和平理性表達意見，不應採取數年前激進、暴力抗爭活動。