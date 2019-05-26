羌山道新大嶼巴士與旅巴迎頭相撞　9人受傷送院

大嶼山發生旅巴迎頭相撞意外！今早（26日）一輛新大嶼巴士與另一輛旅巴於羌山道近石壁水塘相撞，旅巴車頭玻璃碎裂，警方及消防接報後到場，共九人受輕傷送院檢查。有大澳居民表示，上址經常發生交通意外，「大嶼山呢段路比較多彎」。 翻查資料，羌山道路面狹窄，同時有多個彎位，曾釀嚴重死傷事件，政府曾就急彎進行多個改善擴闊工程。

今早(26日)10時半，大嶼山羌山道往寶蓮寺方向，一輛往大澳方向行駛的新大嶼巴士，駛至近石壁水塘時，與另一輛往梅窩方向的旅遊巴相撞，共一男八女受傷，年齡介乎51歲至78歲，九人全是旅遊巴上的乘客，其中一輛旅巴整塊車頭玻璃裂開。警方及消防接報後到場，約十架救護車到場協助，目前案件仍在調查中。62歲及49歲的旅遊巴司機酒精呼氣測試均為零度。

受交通意外影響，羗山道來回方向近石壁水塘的全線現已封閉。現時上址交通繁忙。

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大澳居民：該路段經常發生意外

大澳居民張先生表示，今早乘坐巴士欲回家，巴士駛至上址時發現前面兩輛旅遊巴迎頭相撞，行車線僅剩單程，又見迎頭一輛屬冠忠的旅遊巴明顯越線，但他未有目睹意外經過，相信當時兩車已相撞一段時間。他表示，及後消防員有上車向他們解釋封路原因，又表示現場有多名消防員協助，相信稍後將傷者送往醫院治理。他表示該路段屬羌山道中段位置，要待意外清理完畢才可回家，又指「大嶼山呢段路比較多彎」、「耐唔耐都會發生意外」。

路面狹窄釀嚴重死傷 政府曾進行擴闊工程

羌山道依山而建，最高一段約250米高，道路旁邊是陡峭的山坡，由於路面狹窄，假日多車時容易發生交通意外。2003年1月27日，20多名大澳村民乘坐一輛巴士，在羌山道一個左彎位突然失控，翻滾衝落山坡，巴士被大樹擱住，雖然車內發生人疊人事件，猶幸全部人輕傷。1973年7月22日，一輛新大嶼山巴士駛至羌山道與深屈道交界時，因閃避另一輛私家車，失控撞向右邊山坡再反彈至左邊，衝破防撞欄後直墮90米下的山坡，釀成17死23傷的嚴重交通意外。

政府2016年曾就羌山道多個急彎，建議進行改善擴闊工程，包括沿約70米長的急彎削去部份斜坡，擴闊道路。至去年年底，路政署及運輸署已完成16項改善工程，當中三個工程將路面擴闊0.5米、部份則擴闊4米。