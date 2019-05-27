【捉蟹溺斃】27歲男失蹤逾16小時　離岸百米尋屍體　親友激動暈倒

大埔三門仔發生捉蟹遇溺失蹤案，27歲男昨（26日）深夜失蹤至今，救援人員海陸空搜救，最終在今日下午在離岸百米海面尋回事主，惟已明顯死亡。在岸邊苦等消息的親友們，驚悉噩耗，難掩傷痛，有女親友悲傷過度暈倒。

女親友情緒激動。(林振華攝)

今日（27日）下午4時20分，警方、消防、政府飛行服務隊繼續在三門仔沙欄路對出海灘一帶進行搜救工作。其間，飛行服務隊直升機在海面低飛，疑因風壓推開海水，最終在離岸百米靠右邊的位置，發現一名男子載浮載沉，全無反應。消防小艇隊一艇兩人出海，一人跳落海中撈獲一男子，初步相信為失蹤的姓詹27歲男子，他已當場死亡。人員將遺體綁好後，由小艇拖回岸邊。遺體被發現時四肢僵硬，仍戴有手套及穿有潛水鞋，手腕綁有疑似手電筒。

多名在岸邊等候消息的親友見狀，情緒激動，掩臉痛哭。其中一名女親友悲痛過度暈倒，被送上救護車治理。

事發於昨日（26日）晚上8時許，27歲男子早前偕友人坐一輛農夫車到達三門仔，更換泳服及著上蛙鞋等裝備，在沙欄路沙灘對開離岸約110米位置捉蟹。至深夜11時56分，疑因退潮關係，海面掀起巨浪，將男事主扯出海中心，友人欲救無從，男事主其後失去蹤影。

消防發現死者遺體，當時其四肢明顯僵硬。(林振華攝)