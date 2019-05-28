【倫敦金騙案】八內地男投資貴金屬疑被騙千四萬　來港追討遭痛毆

警方近年經常打擊倫敦金騙案和宣傳防騙方法，但倫敦金騙案仍不斷發生。四年前，八名內地男透過朋友認識一個內地網上投資平台，買賣投資倫敦金，過程中有賺有蝕，每人平均投資逾百萬元人民幣，總金額達1,400萬人民幣。至去年他們發現投資帳戶無法運作，資金不能提取，懷疑受騙，已向內地公安報案。及後相信投資平台與香港一間同名投資公司有關，遂來港報警及上辦公室請願。兩名苦主在三月及五月請願時，被不知名的惡煞圍毆受傷。警方展開調查後，拘捕13名涉嫌與襲擊案件有關的男子，年齡最細是14歲。人員今午亦到投資公司搜證及向負責人及職員作出調查，暫無公司人員被捕。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。

中區及油尖警區刑偵人員到場帶走證物調查，包括一些文件。（鄧詠中攝）

早前，警方接獲報案指，有八名內地男子懷疑墮入倫敦金騙案，合共損失至少1,400萬人民幣，折合約1,591萬港元。據了解，有苦主上門追討後被毆打，事發於上周二（21日）於尖沙咀麼地道入口近港鐵尖東站出口對開，苦主遭多名男子拳打腳踢，苦主被打至倒地，襲擊者其後逃去，途人報警處理。

警方接手調查案件，至今共拘捕13人。今日（28日）下午2時許，探員到中環康樂廣場8號交易廣場進行調查，並帶走一批證物進行調查。

八人投資倫敦金三年 戶口被鎖懷疑遇騙

油尖警區刑事調查隊署理總督察李梓琪指出，2018年10月，油尖警區接獲一名內地男子透過電郵報案，指於2015年起與數名內地友人，透過朋友介紹，認識一個與香港公司同名的內地網上投資平台，然後他們在平台投資買賣貴金屬。至2018年起，他們發現投資帳戶不能正常運作，資金無法提取，懷疑受騙。他們相信該平台由一間香港同名公司設立，遂來港報警求助。案件暫涉及8名受害人，全部人為中國籍內地男子，來自不同省份，年齡介乎27至45歲，涉及金額約1400萬元人民幣。案件交由油尖警區刑事調查隊調查。

兩受害人請願時遭圍毆受傷

中區警區反三合會行動組督察白豪龍指出，今年3月9日，上述一名受害人在中環地區，就該同名公司作請願活動，其間，受害人前往附近一個洗手間時，被五人襲擊導致受傷，案件列普通襲擊。他其後繼續在中環地區請願，再被多名不知名男子有目的地作出滋擾。

至5月21日，另一名受害人亦於中環地區向同名投資公司作出請願，當他完成請願及返回尖沙嘴時，突然被七名男子襲擊，導致身體多處受傷，其間有人拍攝襲擊過程，案件列作襲擊致造成身體傷害。兩宗襲擊案由中區警區反三合會行動組接手調查，至今共有13名男子涉案被捕，年齡介乎14歲至32歲，其中一人是南亞裔。

警搜涉案投資公司作調查

警方經調查後，三宗案件與香港一間投資公司有關。至今日下午，中區警區反三合會行動組及油尖警區刑事調查隊，分別派員到該投資公司位於中環及尖沙嘴的辦公室突擊搜查。警方檢走相關文件，並與數名負責人及員工作出調查。案件仍在調查中，不排除有更多涉案人士被捕。據悉，警方仍在調查此香港投資公司是否與涉案內地網上投資平台有關係。

現場消息指，與涉案內地網上投資平台同名的香港公司，為一間資產管理公司。翻查資料，該公司於2009年成立，公司網頁內容提及，集團背靠大陸、立足香港，而貴金屬是該公司的核心品牌。