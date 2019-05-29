【伊朗油輪】四張圖揭示周一突改航向　斯里蘭卡對開海面大兜圈

據彭博社報道，一輛原駛往印尼、名叫Pacific Bravo的油輪，在周一（27日）突然改變航向，外國媒體引述消息指油輪或駛向中國，途中或會在香港停泊。香港01翻查該油輪的航線，發現油輸於周一（27日）駛至斯里蘭卡西南端時，突然繞了多圈，懷疑改變航向。有消息指油輪或會向中國方向駛去。由於美國正對伊朗實施制裁令，如本港為該油輪提供任何商業往來，有機會違反美國禁令，或面臨制裁。

根據船舶追蹤資料顯示，該油輪於周日（26日）中午1時43分位於印度最南端科摩林角（Kanyakumari）對出海域，至周一（27日）早上10時27分，駛至斯里蘭卡西南端城市迦勒（Galle）南部海域時，突然繞了多圈，懷疑改變航向。

四張圖揭示油輪周一突改航向

截至今日（29日）凌晨4時許，該油輪駛至基林德（Kirinda）對出、位於印度洋北部的拉克代夫海面（Laccadive Sea），該海是位於印度、馬爾地夫及斯里蘭卡之間的海域。海事處回覆本報查詢時表示，現時未有資料顯示相關船隻會進入或途經香港水域。

根據資料顯示，Pacific Bravo由母公司為中石油的中國崑崙銀行擁有，自2012年上一輪的美國制裁開始以來，該銀行過去一直是中國與伊朗的主要交易渠道。油輪製於2001年，闊60.04米、長330米，來自阿拉伯半島東部、阿曼灣國家富吉拉，並插上西非國家利比里亞（Liberia）國旗航行。

今年3月1日下午3時許，在馬來西亞寧宜河（Sungai Linggi）出發，原定6月3日晚上7時抵達印尼，卻於周一（27日）突然改變航向，駛向斯里蘭卡，令人猜測是否會向中國方向駛去。美國白宮在上月底發聲明，指本月起加大力度切斷伊朗石油出口，取消了對包括中國在內的伊朗原油大買家的制裁轄免。

路透社昨日（28日）報道，指美國警告香港要警惕一艘載有伊朗石油、可能尋求停靠香港的船隻，並稱為該船提供服務的任何實體均違反美國的制裁規定。

自美國政府對伊朗加大力度制裁後，亦有油輪偷運伊朗燃油到中國交易，違反禁制令。路透社於5月曾報道，一艘名為Marshal Z的油輪，在海上漂泊四個月，將近13萬噸伊朗燃油偷運到位於上海附近的舟山以南約30公里的金潤碼頭。