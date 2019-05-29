【華為死機】更新系統突然「死機」　多名華為用家到客服中心求助

近日被美國封殺的中國科技及智能手機品牌華為，有用戶手機今日（29日）疑因系統更新問題突然「死機」，不少本港用戶到華為客戶服務中心求助。有用家指今早為手機更新系統後便突然失靈，目前仍未知成因，香港01正向華為查詢事件。

多名華為用家今日到客戶服務中心求助。（黃廸雯攝）

用家郭小姐展示手機停留於恢復模式畫面。（黃廸雯攝）

近日華為被美國封殺，令外界擔心華為業務會否因而受影響。而於今早傳出有本港的華為手機用戶，手機於更新系統後突然「死機」，未能恢復正常運作，因而相繼到華為的客戶服務中心了解。

用家：更新手機突然「死機」

記者下午於華為位於旺角的客戶服務中心了解情況，中心內有約10多名顧客，未有出現擠擁情況。其中一名手機突然「死機」的男用家表示，自己使用的是舊型號的華為手機，今早於更新手機系統後就突然停止運作失靈，「完全唔得，Hang機」，目前仍未知成因，因此到客戶服務中心維修。

求取回資料及相 日後未必再用華為

另一名用家郭小姐使用的是去年3月購買的Mate10型號手機，她指平日晚上至凌晨時段電話都會自動更新，今早7時她查看手機時，發現手機幾乎無電，懷疑因更新時耗光電力，之後手機維持於白色的恢復模式畫面。

郭小姐指當時按「選擇更新至最新版本」按鈕但失敗，按重新啟動亦無反應，試了兩至三次均開機失敗。郭指由於自己需要以電話聯絡客户，今日全日都用不到電話感到非常麻煩，因此特地提早下班前來維修。郭小姐形容華為手機頗簡單好用，「一個手指動作可以做好多嘢」，惟擔心華為新款手機於被美國封殺後被用不到Google，系統更新又故障，今次維修是務求拿回手機內資料及相片，之後亦未必會再用華為。

記者致電華為客戶服務熱線查詢，技術支援職員表示暫時未有收到公司有關資訊，因此會建議客戶帶同手機到服務中心處理。香港01正向華為查詢事件。