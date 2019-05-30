北角寶馬山道15歲男生衝出馬路　捱巴士撞送院

上午7時許，北角寶馬山道賽西湖公園對開，一名學生被巴士撞倒，清醒送往東區醫院治理。目擊者表示，傷者為北角協同中學學生，當時身穿校服、背著書包，被巴士撞倒後倒臥於其車頭位置。

上午7時許，北角寶馬山道賽西湖公園對開，一名學生被巴士撞倒，清醒送往東區醫院治理。（Todd_Ng‎_發帖到_即時報料，即時曝車）

目擊者吳太表示傷者橫過馬路時捱巴士撞，再反彈到其車頭位置。（陳諾希攝）

目撃者吳太表示，當時正駕駛七人車接載兩名子女上學，沿寶馬山道上斜時，一名目測15歲男學生衝出馬路，越過七人車後避不過落斜的新巴25號綫。男學生被巴士撞倒，再反彈倒臥七人車車頭。巴士擋風玻璃輕微碎裂，學生清醒送院。