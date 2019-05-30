【欠薪兇人】東九文化中心釘板工追薪　隱形三判發惡兇工會女幹事

再有工友被拖欠血汗錢！九龍灣「東九文化中心」地盤判頭涉拖欠16名釘板工人薪金。今早11名釘板工人聯同工會幹事，前往九龍灣福淘街地盤門口追薪及抗議，有工友大爆蛇頭克扣工資，每日向每名中工抽取200元當「茶錢」，又在工人薪金中扣除100元強積金，變相幫僱主供強積金。追薪行動期間，有判頭與工會幹事爭執，雙方一度推撞。現時判頭願意與工人對數，支付餘下欠薪，並將退回所有「茶錢」。

工人在地盤外拉起橫額追薪及抗議。 （賴雯文攝）

今早9時許，11名釘板工人聯同職工盟屬會建築地盤職工總會幹事，前往九龍灣福淘街「東九文化中心」地盤抗議，一眾工人舉着紙牌、拉起橫額，上面寫有「還我血汗錢」、「梁杯可恥」等字眼，工友隨後用大聲公在地盤門外嗌咪追薪及抗議，要求大判禮頓、二判梁杯板模工程有限公司及「隱形三判」立即支付50多萬元欠薪，否則行動將會升級。

政府工務工程現「隱形三判」

工人解釋，「東九文化中心」工程的大判為禮頓建築（亞洲）有限公司，二判為梁杯板模工程有限公司。今次受影響的16名釘板工人，名義上受聘於梁杯板模工程有限公司，但實際上由「隱形三判」天悦工程有限公司的蛇頭阿邦找來開工。據工人所指，他們的合約均由阿邦處理，而薪金亦直接由「梁杯」，「隱形三判」天悦疑擔任中間人角色。

工人追薪多次結果 遂發起追薪行動

工人蔡先生指，今年4月6日地盤職員通知16名釘板工人「休息」，但其後再無通知何時開工，工人意識到公司是變相解僱，惟判頭卻未有支付代通知金。工人其後返回地盤執拾個人物品時，又被地盤職員禁止進內。事後二判「梁杯」及「隱形三判」天悅，拖欠工友2月、3月及4月的「細糧」，亦無清楚計算加班費、年假、勞工假及代通知金等，總共拖欠11名工友約50多萬元。工人追薪多次無果，蘊釀約一星期後，決定向工會救助及發起追薪行動。

蔡先生指，蛇頭會向每名中工抽取200元「茶錢」，用作購買下午茶予工人享用。 （賴雯文攝） 薪金分「大細糧」 每名中工被抽200元當「茶錢」 蔡先生續指，地盤釘板工人分大工及中工兩類，每日薪金分別為2000元及1800元，但薪金又細分為「大糧」及「細糧」。「大糧」於每月7日直接經銀行轉帳至工人的戶口，但「細糧」則會以現金形式發放。大工及中工的「大糧」均為1500元，「細糧」則分別為500元及300元。而蛇頭會向每名中工抽取200元「茶錢」，用作購買下午茶予工人享用。

克扣工人雙倍強積金 幫僱主供埋強制金

建築地盤職工總會組織幹事何天忻表示，蛇頭在工友入職前早已明言有潛規則，每日要向工人抽200元作「茶錢」，不願意支付「茶錢」便不會獲聘。另外，工人薪金中本應扣除50元供強積金，但公司卻扣除100元，以用作強積金僱主供款部份，即幫僱主供埋強積金。何天忻認為梁杯無理剝削，會盡力為工友爭取欠薪，如禮頓及「梁杯」今日支付欠薪，不排除行動升級。

建築地盤職工總會組織幹事何天忻表示，蛇頭在工友入職前早已明言有潛規則，每日要向工人抽200元作「茶錢」，不願意支付「茶錢」便不會獲聘。 （賴雯心攝）

追薪期間三判負責人恐嚇工會幹事

追薪行動期間，工友及工會幹事一直在門外嗌咪抗議。其間「隱形三判」天悦工程有限公司負責人余偉強突然出現，並伸手搶走工友及工會人員手上的大聲公。雙方即時互相指罵，天悅負責人余偉強又欲襲擊建築地盤職工總會幹事何天忻，雙方情緒激動，粗口橫飛，互相推撞，場面混亂。而身穿白衣的禮頓職員亦即時分隔雙方人員。工會幹事不值其所為，大聲叫道：「你依家無出糧喎，有無道理啊？」

勞資雙方談判後達成共識 判頭將支付所有欠薪

其後，工友、工會幹事與判頭終聚頭談判，商議如何解決問題，最後判頭願意支付所有欠薪、加班費、年假、勞工假、代通知金，以及發還２月、３月及４月的「茶錢」。

追薪行動期間，判頭與工會幹事發生爭執。

東九文化中心佔地2.16公頃 預計2020年第三季竣工

東九文化中心位於九龍灣福淘街，佔地約2.16公頃。2014年時任行政長官梁振英在《施政報告》中，提及正籌劃在牛頭角興建跨區社區文化中心。東九文化中心預算近40億元，項目通過立法會工務小組委員會和財務委員會後，於2016年12月8日開始動工，預計於2020年第三季竣工。