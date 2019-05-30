【魂斷獅子山】73歲翁疑墮崖　GFS直升機搜索五小時尋回屍體

今日（30日）下午2時許，警方接獲一名行山人士報案指，一名男子從獅子山懸崖跳下。警員、消防到場搜救，政府飛行服務隊出動一架直升機於上空盤旋搜索。及至晚上7時，救援人員山上草叢發現一名昏迷男子，並由直升機運往東區醫院，經醫生檢查後證實死亡。現場消息指，事主從獅子山獅背位置墮下，倒卧約200米下草叢。

死者為一名73歲姓朱老翁，警方已聯絡其家人協助調查。警方於現場沒有檢獲遺書，初步相信事件沒有可疑，案件列作自殺案處理。據稱，死者今日曾傳Whatsapp訊息予兒子透露死念，尋死原因仍在調查中。

直升機運走一具屍體。（陳浩然攝）

事主被送往東區醫院。（林振華攝）

獅子山過往發生多宗墮崖事件，2016年12月4日，一名外籍男子在獅子山山頂走「鋼線」，該「鋼線」為一條彈性膠帶，男子在過程中曾失足跌倒，幸立即捉緊膠帶，虛驚一場。2016年3月22日，一名疑長期受體臭困擾的35歲男子，遭同事排斥及恥笑，更因此失去工作，走到獅子山跳崖。2016年3月12日，一名22歲青年，在山頭附近疑因自照時失足墮崖傷重不治。2015年3月，一名即將應考中學文憑試的19歲中六男生失蹤，其屍體被發現在獅子山山頭對下懸崖底。2011年11月底，一名43歲行山客被發現在獅子山頭位置墮崖慘死。2008年9月，一名26歲男子行山失蹤四日後，被發現伏屍獅子山頭對下40米崖底。

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