【欠薪兇人】二判直接出糧　蛇頭抽水不成　聲稱倒貼3萬元茶錢

九龍灣「東九文化中心」地盤涉拖欠16名釘板工人薪金，工人今早發起追薪行動，最終勞資雙方商討後，判頭答應會支付餘下薪金及代通知金等。行動期間，工友大爆地盤蛇頭用「潛規則」剝削工人，如剋扣中工（經驗不足工人）薪金200元作「茶錢」等。但記者採訪期間，蛇頭阿邦則向記者透露抽取「茶錢」乃是地盤行規，絕非回佣，強調並無剝削工人，過去三個月花費三萬多元購買下午茶供工人享用，現時二判直接向工人發放薪金，自己損失慘重。

工人在地盤外拉起橫額追薪及抗議。 （賴雯心攝）

中工經驗淺要人帶 蛇頭稱抽取「茶錢」乃行規

工人追薪期間，「隱形三判」天悦工程有限公司負責人余偉強與蛇頭阿邦一直在場觀察，二人一度與工會幹事爭執，場面混亂，更險些大打出手。其後眾人轉趨冷靜，蛇頭阿邦遂向記者透露自己亦損失慘重。他指，地盤一般於每月7日支付「大糧」，二判「梁杯」會直接透過銀行轉帳給釘板工人，而天悦則負責「幫手搵人開工」。對於有工人指蛇頭抽取200元「茶錢」，蛇頭阿邦直言：「行規係咁架啦！」

只抽中工「茶錢」 每月萬元購買下午茶

阿邦表示，抽取「茶錢」乃是地盤行規，絕非回佣。他解釋，中工經驗不足，往往要大工「帶住做」，所以大工無須抽取「茶錢」，一般只會從中工薪金中抽取200元「茶錢」。阿邦直言「你(中工)唔識做，我哋帶住佢做，你唔攞錢出嚟買茶啊？」阿邦續指，每月花費約一萬多元購買下午茶供工人享用，「我做阿頭，搵後生仔去7-11買(下午茶)。」而地盤內十多名釘板工人中，只有數名中工，故每人每月平均承擔二千至三千元「茶錢」不等。

二判直接出糧 蛇頭或損失３萬多元「茶錢」

蛇頭阿邦指，2月至4月期間自己掏荷包約三萬多元購買下午茶，但現時工人追討欠薪後，二判「梁杯」或向工人直接發放工薪。他無法從工人薪金中取回過去三個月的茶錢，所以損失極大。