【惡臭難抵】中大新亞餐廳裝修期間驚傳腐臭　凍肉櫃故障肉類變壞

位於香港中文大學新亞書院的學生餐廳樂群館，近一星期傳出陣陣腐臭味，強烈嚴重影響同學食慾。新亞學生會表示，腐臭味更由走火樓梯直湧上新亞一樓的體育館，嚴重影響新亞同學使用設施。涉事的餐廳正休業進行內部裝修，香港中文大學回覆指，初步懷疑一個凍肉櫃在裝修期間故障，令凍肉腐壞，繼而傳出臭味。

位於新亞書院的學生餐廳樂群館， 近一星期傳出陣陣腐臭味，嚴重影響同學食慾。（新亞學生會圖片）

涉事餐廳新亞書院學生餐廳樂群館，位於新亞書院地下底層，新亞學生會表示，自星期一 （27日）起，不少同學都發現近餐廳入口位置，傳出陣陣腐臭味，腐臭味更由樓梯直湧上新亞一樓的體育館，嚴重影響新亞同學使用設施。其後學生會於5月28日通知書院及餐廳負責人有異味傳出，經了解後發現，餐廳一批肉類因保存不當而變壞發臭，更滋生了一大堆屍蟲，血水更流入排水系統，令腐臭味進一步擴散。

有學生留言指「真係勁臭」、「新亞can（canteen）永遠不會讓我失望」，勢要將餐廳列入黑名單。根據記者現場了解，餐廳門外傳來陣陣殮房的味道，而體育館門外則未有嗅到異味。一名正運動的學生稱，餐廳由月中開始裝修，至早一、兩天傳出異味，之後從網上得知餐廳因有肉類變壞發臭。

新亞學生會強烈譴責事件，認為新亞餐廳作為一所為大學師生供應膳食的牟利機構，享受當中的租務優惠，卻未能做好作為一所食肆應有的責任，又指會繼續跟進新亞餐廳的事態發展，並會在委員會上要求餐廳交代詳情，而涉事的餐廳由5月19日開始休業進行內部裝修，直至6月17日恢復營業。

涉事餐廳由生利集團營運，香港中文大學回覆指，正在休業進行內部裝修的中大新亞書院學生餐廳，近日傳出異味，經書院和大學相關部門檢查後，證實異味源自餐廳一個凍肉櫃，初步懷疑凍肉櫃在裝修期間故障，令凍肉腐壞。書院已要求餐廳承辦商聘請專業清潔公司，會在明天（31日）徹底清洗飯堂及其周邊設施，並要求餐廳職員在裝修期間定期檢查設備，確保正常運作，及保持良好衞生情況。