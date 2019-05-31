【母女重逢】16歲智障少女失蹤32小時　直擊與單親母重逢相擁痛哭

「對唔住媽咪！」輕度智障少女失蹤近32小時，單親母心急如焚，今日黃昏終於終尋回愛女。重逢一刻，母女相擁痛哭，黎母哭著說﹕「嚇死我喇！」 16歲少女黎嘉恩，出身自單親家庭、父親在其六個月大時便失去聯絡。嘉恩最近因拍拖問題，跟家人有爭執。昨（30日）早上10時半，嘉恩於將軍澳欣景路8號新都城二期商場離去後杳無音訊，最後露面時，身穿淺藍色佛教志蓮中學校裙及黑色校䄛。 愛女失蹤，黎母心急如焚，今日（31日）報警求助，並在網上呼籲網民協助尋人。嘉恩原來到了藍田找男友，但男友只給了少量現金予她便離開，嘉恩最終在街頭流連一夜。今日黃昏，香港01記者直擊兩母女重逢一刻。兩人相擁而哭，媽媽答應日後不會阻止女兒結識男性友人，僅希望女兒做事有交帶，嘉恩聞言亦點頭示意明白。

失蹤的16歲少女黎嘉恩。(警方提供圖片) 單親母憂女兒單純 誤交損友 據了解，黎母得悉女兒於社交平台結識一名在藍田工作的男朋友，因女兒患輕度智障，為人單純及反應慢，早前因擔心她會誤交損友，著她「小心識人，比心機讀書」，母女因而發生爭執，其間疑曾出手教訓，女兒便獨自離開，到藍田找男朋友。 「男朋友」只給現金 嘉恩街頭流連一夜 昨午5時許，嘉恩曾在匯景廣場的便利店出現，其舊同學亦曾在藍田港鐵站見過她，當時兩人曾閒談數句，嘉恩透露正在等人，並會去快餐店，後來便消聲匿跡。至昨晚，該名男朋友給了少量現金予嘉恩便離開，嘉恩最終在街頭流連一夜。 黎母苦尋女兒不果，遂向嘉恩的男朋友發短訊，叫他盡快把女兒帶還給她，並指不會追究。最終於今午5時許，她成功聯絡該名男朋友，對方稱﹕「搵到你個女」。至傍晚6時許，嘉恩被帶至匯景廣場，但該名男朋友未有露面。 母女重逢一刻，相擁而哭。嘉恩不斷哭稱﹕「對唔住媽咪！」而黎母亦哭說﹕「嚇死我喇！」並承諾日後不會阻止女兒結識男性友人，亦不會以暴力方式處理問題，僅希望女兒做事有交帶。嘉恩聞言亦點頭示意明白。

單親媽媽徹夜苦尋愛女。(黃廸雯攝)

社工：社交技巧較弱 易投入感情

有資深社工指出，輕度智障或邊緣智力的青少年，如同一般人一樣有情感需要，踏入青春期會渴望「拍拖」，又希望有人關心。由於身邊人或家人不理解他們，他們缺乏情感支援網絡，當有其他人加以關心時，他們沒有分辨善惡，且社交技巧較弱，容易投入感情，分不清楚是友情抑或愛惰，最終墮入陷阱，被人騙財甚至騙色，故不少家長擔心子女被人欺騙，而阻止他們發展感情。

該資深社工續指，家長要明白輕度智障的子女亦會嚮往情感、要尊重子女的人性及情感發展的權利，建議與子女在民主的氣氛下傾談，以平常心討論愛情問題，教導子女一般青少年需要的性教育，分享如何與異性相處及要忌諱的肢體接觸，「絕對唔畀（拍拖）嘅話，親子嘅衝突會好嚴重，要對子女嘅需求鬆容啲。」