【遊日失蹤】港婦富山縣疑失蹤逾月　丈夫求援　懸紅百萬日圓尋妻

46歲本港女子葉莘蕻獨遊日本後失蹤，杳無音訊逾月，丈夫苦尋無果，四出向各部門尋求協助，友人亦協助網上登尋人啟事，當地亦懸紅一百萬日圓尋找葉莘蕻。網上尋人啟事指，今年4月20日，是葉女遊日行程的最後一天，她在富山縣一酒店辦理退房手續，將行李寄存在酒店後到市內觀光，下午曾在咖啡店喝咖啡，之後再無音訊，亦無取回行李。入境處指接獲家屬求助，已收到家屬提供的資料向外交部駐港特派員公署及中國駐名古屋總領事館了解。

根據社交平台facebook一則尋人啟事，失蹤女子葉莘蕻，現年46歲，身高約156厘米、體重約60公斤、中等身材，蓄黑色短髮，身穿黃綠色上衣、深藍色褲、腳鏈，並揹有一個深藍及藍色的背囊。當地懸紅一百萬日圓尋找葉莘蕻。

據發布尋人啟事的網民指出，失蹤女子葉莘蕻與其丈夫皆是香港人，兩人在重慶工作。葉女於4月9日持香港特區護照在中國重慶乘搭飛機前往日本成田機場，在日本獨自旅行，預計4月20日會在東京乘飛機回中國。4月17日，她入住日本富山縣一酒店，並在4月20日辦理退房手續，將行李寄存在酒店後到市內觀光。當日上午8時20分，她曾透過微信留言予丈夫，而下午1時許，曾在富山環水公園一咖啡店喝咖啡，之後便消聲匿跡。其丈夫失去妻子的消息，前往日本報案，而日本警方翻查閉路電視片段，證實葉女曾在咖啡店逗留，而葉女並沒有日本出境的紀錄。

葉的丈夫擔心其安全，已向香港駐重慶辦事處、重慶市人民政府港澳事務辦公室、香港駐成都經貿辦、香港入境處、重慶市公安局、中國駐日本及名古屋大使館、日本富山縣中央警察署求助。而香港入境處每周與葉的丈夫聯絡。

入境處亦證實接獲家屬求助，已按家屬提供的資料，透過外交部駐港特派員公署(公署)及中國駐名古屋總領事館(總領館)了解情況。入境處會繼續與公署、總領館及當事人家屬保持密切聯繫，並按當事人家屬意願提供一切可行協助。

社交網站Facebook流傳一則尋人啟事，上面寫有失蹤女子資料，並指懸紅百萬日圓尋人。(網上圖片)