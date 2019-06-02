旺角鬧市狂影電競女神兼打傷護花男　警揭狂迷相機內藏裙底片段

昨（1日）晚上11時許，「電競女神」鹿兒與一班男友人吃晚飯後，在旺角彌敦道601號創興廣場被一名守候多時的24歲姓林男「粉絲」騷擾，林男甫見女神出現，即拿出相機瘋狂拍照，表現興奮，鹿兒被嚇到不知所措，她的一班同行友人於是築起人牆保護鹿兒，並出言相勸，惟林男屢勸不聽，鹿兒的其中一名姓梁(35歲)男友人於是上前攔阻，突然被林男毆打及扯衫拖行，而林男逞兇後亦繼續舉機拍攝鹿兒，鹿兒的其他友人最終決定報警。



警方接報到場，經初步調查，在林男的相機內發現一些懷疑不雅影片，疑似偷拍裙底片段，故以遊蕩、破壞公眾體統及普通襲擊，將林男拘捕，案件交由旺角警區刑事調查隊跟進。事件中林男手部受傷，但拒絕送院，而姓梁的護花男則手腳受傷，需送院治理。

鹿兒昨晚在旺角被狂迷騷擾，同行友人報警處理。(Deer 鹿兒 fb圖片)

22歲的「電競女神」鹿兒，原名陳嘉靖，經常參與電腦遊戲比賽，是電競少女紅人 ，亦是香港女子電競隊伍PandaCute的成員，PandaCute於本土聯賽在不敗情況下捧走三連冠，亦曾於亞洲英雄聯盟女子全明星賽拿下第四名，鹿兒更接受奧林匹克委員會邀請，出席電子競技論壇討論行業未來方向，她亦不時在網絡進行電競直播，吸引到不少粉絲追蹤她的專頁。

