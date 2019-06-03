【冷衫風雲】熄冷氣揭霸道校政　坐廁改踎廁　內地交流團收費超額

元朗一間中學早前發生「着冷衫熄冷氣」事件惹爭議，原來該校教員休息室亦曾遭「強行」熄冷氣，有教師直斥校長行政透明度低，如「土皇帝」，並投訴學校與內地交流過於頻繁，加重教師工作負擔並影響教學，同時學生自費交流團團費，竟較教育局規定貴逾一成，卻無交代原因。學生亦質疑，今年度部分廁格改建成踎廁，是為迎合內地人習慣。教育局表示，已提醒該校解釋收費的涵蓋範圍，就代課情況與教職員加強溝通。該校校董會則稱，就事件不另作評論。

路德會西門英才中學近日因學生夏天着冷衫，校方熄冷氣而爆出爭議。（陳諾希攝）

涉事中學為路德會西門英才中學，1977年創校，現任女校長簡加言於2012年到任，一名退休教師Peter（化名）表示，西英近年大興土木，校長「好霸權，冇諮詢」，令該校部分教師忍無可忍，近日向教育局作出投訴，並向傳媒爆料，揭發校長的「土皇帝」行為。

路德會西門英才中學校長簡加言被指行政透明度低。（網上圖片）

教員室亦曾遭強熄冷氣

「着冷衫熄冷氣」事件事發於上月16日，溫度達攝氏逾30度的情況下，因為有學生在課室着冷衫，全校關閉冷氣，事件令學生反感，有學生憶述：「個個都好詫異，成級都喺度鬧！」

遭校方強制關冷氣不只學生，有教師指，3月21日中午時分，元朗公園氣溫達攝氏27度，校長無詢問教師意見，突然要求校工關閉教員休息室冷氣。教育局及西英均無否認指控，教育局發言人指，教師會因應天氣情況決定是否開啟。

路德會西門英才中學部分廁所本學年改建為踎廁。（受訪者提供）

部分廁格改為踎廁 學生：可能為咗內地人

此外，教師質疑簡加言大興土木浪費公帑，例如改建裝修僅數年的圖書館，學生亦質疑不少是為內地交流而做的臉子工程，一名男生稱：「我覺得校長好要臉，搵好多人返嚟交流，做到間學校好似好靚！」本學年每層男女廁其中一格廁格，由坐廁改為踎廁，學生直指：「好唔方便，冇乜人用，可能其中一個原因係為咗內地人。」

簡加言（左三）今年四月帶隊到訪台州市一間中學。（網上圖片）

交流團學生收費貴$90 教育局：已提醒學校解釋有關收費

據稱，西英每年安排大量交流團，交流團的帳目不明。據香港01獲得的資料顯示，該校一學年舉辦八個交流團，當中五個為內地團，包括最少三個「薪火相傳」國民教育活動系列「同行萬里」及「同根同心」內地交流計劃，計劃獲教育局資助七成團費，學生自費僅三成，然而，該校卻收貴71至90元，單就三個交流團，額外收取共36,560元，卻無交代原因，令教師質疑款項去向。

教育局則回應指，已與學校聯絡跟進。據了解，款項用於印製活動資料和學習材料協助學生學習，教育局稱，已提醒學校向家長解釋有關收費的涵蓋範圍。

路德會西門英才中學交流團到訪廣西。（網上圖片）

教師斥與內地交流頻繁 空堂要代課增工作量

該校教師稱，除了帶學生交流團，西英最少有5間內地姊妹校，每年均互訪，頻繁交流、互訪令教師工作量大增。根據西英網站，本學年至今最少4次互訪活動，包括10月接待40名內地學生進行全英語學習交流，以及4月安排教師到廣東肇慶一間中學交流。教師批評，教師經常需要申請公假，校長卻以「揾唔到代課老師」為名，要求由空堂教師代課，加重教師工作負擔，加上大量的公開課，影響正常教學質素。

就此，教育局發言人指，鼓勵學校按需要及實際情況，適當地運用資源，並與教職員加強溝通。據了解，該校於上月有較多教師參與校外專業發展活動，已根據校本機制作出人手調配。

香港01就事件向簡加言校長查詢，而該校校董會稱不再另作評論。