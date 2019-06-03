【旅巴撞城巴】九龍灣兩車雨中相撞釀16傷　穿梭巴士司機被捕

九龍灣發生兩車相撞，16人受傷！今（3日）早7時許，九龍灣宏照道與啟祥道交界，一輛穿梭巴士與107號線城巴在雨中相撞，兩車均告損毀，16人受傷。多輛救護車趕抵現場，救護員替傷者敷治及送院，現場交通一度受阻，穿梭巴司機被捕帶署調查。

傷者送院治理。（蔡正邦攝）

上午7時許，九龍灣發生交通意外。據報一輛穿梭巴士與一輛雙層巴士，在宏照道與啟祥道交界發生碰撞。兩車上合共16人受傷。消防接報後按照「多人受傷」指引，調派最少7輛救護車趕到現場救治，所幸眾人傷勢不太嚴重。

穿梭巴士來往港鐵站及九展

事發時路面濕滑，城巴107號線巴士，沿宏照道往常悅道行駛；穿梭巴士則沿啓祥道往九龍灣展貿中心方向行駛。兩車在啓祥道與宏照道交界相撞，城巴車頭撞向穿梭巴士右邊車身。城巴車頭損毀，擋風玻璃碎裂；穿梭巴士則右邊車身及多塊玻璃窗損毀。涉事車輛將由拖車拖走，車龍有待消散。

城巴50歲姓羅女司機腰部受傷；城巴上兩男一女乘客（32至58歲）受輕傷，穿梭巴士上10男3女乘客（20至64歲）則分別有手、腳、頸或面傷，傷者送院治理。



經初步調查，62歲姓陳穿梭巴士司機涉嫌危險駕駛被捕，他已獲准保釋候查，須於今個月下旬向警方報到。據了解，涉事穿梭巴士來往九龍灣港鐵站及九龍灣國際展貿中心，登記車主為國際展貿中心有限公司。



宏照道啓祥道一度全線封閉



受交通意外影響，宏照道來回方向全線，以及啓祥道往啟德隧道方向全線一度封閉。運輸署於上午8時58分宣佈，較早前因交通意外而封閉的以下路段現已解封，包括宏照道(來回方向)近啓祥道的部份行車線；及啓祥道(往啟德隧道方向)近宏照道的部份行車線。



城巴：會配合警方調查



城巴發言人回覆指，上午約7時15分，一架由華貴邨開往九龍灣企業廣場的A107號巴士，沿宏照道駛至啟祥道期間，按照交通燈號行駛，被一輛旅遊巴撞到車頭。車長通知公司及報警，傷者輕傷送院治理，城巴會配合警方調查。

城巴車頭損毀，擋風玻璃碎裂。（賴雯心攝）

事發時傳「砰」一聲巨響 城巴女乘客：下層傳尖叫聲

有城巴女乘客指，事發時，她坐在城巴上層中間位置，突然聽到「砰」一聲巨響。未幾，城巴下層有女乘客尖叫。女乘客左邊腰部受傷，送聯合醫院治理，她懷疑穿梭巴士衝燈肇禍。

巴士與旅遊巴發生相撞。（Evo Fai/ fb「小心駕駛,安全車速,溫馨提示」）（Evo Fai/ fb「小心駕駛,安全車速,溫馨提示」）