聲稱使用GPS定位追蹤查案　偵探社銷售員涉呃客被捕

油麻地佐敦一間私家偵探社的網站聲稱可提供衛星定位服務，年初吸引一名男顧客上門，銷售員再強調提供個人衛星定位追蹤服務。據了解，雙方簽定約8萬港元服務費用的合約，惟最終銷售員坦誠並無提供相關服務。受害人終向海關舉報，海關今日（3日）以違犯《商品說明條例》拘捕該名銷售員。

被捕銷售員為一名48歲姓湯男子，任職上海街28號恆邦商業中心摩斯私家偵探社調查主任，根據摩斯私家偵探社網站，該偵探社前年成立，聲稱團隊由多名有經驗的前任私家偵探社探員及前紀律部隊成員組成，強調「誠信是我們的根基，保密是服務的宗旨，敢去做、力求真是調查的職責」。

摩斯私家偵探社網站上列舉聲稱使用衛星定位案例：「衛星定位智破不忠『叛侶』」，聲稱透過衛星定位追蹤涉婚外情丈夫位置，其後使用高清拍攝記錄其出軌證據。

摩斯私家偵探社銷售員涉嫌違商品說明條例被捕。（王譯揚攝）

海關表示，早前接獲一名受害者舉報，指於年初瀏覽一間偵探社網站，得知該偵探社提供GPS定位服務，他向銷售員了解期間，對方亦稱提供個人定位追蹤服務，受害者簽訂服務合約並支付五位數款項。然而，銷售員事後坦承並無提供個人定位追蹤服務，受害人有感受騙並曾要求退款。海關調查後，今日於恆邦商業中心拘捕該名48歲銷售員，涉嫌在銷售偵探服務過程中應用虛假商品說明，違犯《商品說明條例》，並將他押返海總部作進一部調查，偵探社東主是否知情是調查方向之一。