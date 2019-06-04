【車房劏客】首宗汽車維修涉違反商品說明條例　車房董事被捕

荃灣沙咀道一間車房涉嫌以舊汽車零件當全新零件劏客，海關今（4日）採取行動，掩至涉事車房拘捕荃灣51歲姓李男董事，他涉嫌違反海關商品說明條例，已獲准保釋候查，事件為本港首宗涉及維修汽車違反商品說明條例的個案。

據了解，海關於去年年底接獲市民舉報，指因交通意外，將自己受損的福士房車需要維修及更換零件。在熟人介紹下，車主將房車駛往荃灣沙咀道一車房進行維修，當時車房董事向車主聲稱將以全新汽車零件，議價7萬元的價格為其座駕進行維修。維修完成後，車主在將座駕交到另一間車房進行周年檢查時，獲告知相關零件懷疑並非全新，包括龍門架及散熱線有生鏽痕跡，風扇上亦沾有灰塵。車主獲悉事件後與相關車房人員交涉不果，繼而向海關人員作出舉報。

龍門架 沙板 散熱線 風扇並非簇新

調查期間，海關人員向大學教授尋求協助，查證後認為相關零件並非全新，至今日採取拘捕行動。涉案車房董事因涉嫌違反海關商品說明條例（《條例》）。被捕，被帶返海關總部作進一步調查。海關提醒商戶遵守《條例》的規定，而消費者於購買服務時亦應光顧信譽良好的商戶。

根據《條例》，任何人在營商或業務過程中將虛假商品說明應用於任何貨品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁五年。

有「港版伽利略」之稱的理工大學機械工程學系前工程師盧覺強，接受記者訪問時指不同的汽車零件可以用不同方式判斷是否舊零件。他舉例指，部件如風扇可以從扇葉上是否有塵垢、插頭的塑膠是否有出現老化爆裂判斷是否為舊零件；整件的零件如膠製的龍門架是否有釘上鋁片鞏固、沙板是否有花痕、凹痕或補灰痕跡，均是判斷舊零件的有效方法。盧覺強建議車主，在更換或維修後，應在驗收時要求車房遂一指出所更換的零件，並當場檢驗零件是否全新。如果車主認為技術上有困難，亦可到坊間有經驗的驗車公司尋求專業建議。