【小販跪地】地攤小販遭票控激動跪地求饒　鄭松泰：深水埗常態

食環署人員於深水埗執法票控一名年長男小販，期間男小販疑不合作食環求警協助，男小販跪地求饒向食環人員稱「以後唔敢喇！」。分享事件片段的立法會議員鄭松泰稱，現場有人指該名老翁阻街犯法，但亦有更多人稱應給老翁一次機會放過他，「這是深水埗的常態」。

男小販被食環票控情緒激動，警員到場協助。（鄭松泰Facebook專頁）

立法會議員鄭松泰於Facebook專頁上載一段短片，指於今日（5日）下午近5時，食環署人員於深水埗汝州街及桂林街一帶執法期間，一名於路面擺賣的年長男小販被食環人員要求收起物品及票控，男小販情緒激動，食環人員其間要求警方到場協助。片中男小販跪於地上多番求饒稱「以後我唔敢喇！」，數名食環人員在旁攙扶及拉著小販，一名小販管理主任勸導說「小心整親」、「點都要等差人嚟，你都要聽差人講，唔係淨係咁可以處理到，對唔住喇真係，我哋會同差人溝通」。大批市民於現場旁觀，有途人稱食環人員毋需捉住小販，「佢又唔係打你哋，陣間你扭親佢手腳呀」，一名食環人員回應指，「我抆住佢咋先生」。

鄭松泰：深水埗的常態

鄭松泰於帖文中稱，現場有人指該名老翁阻街犯法，但亦有更多人稱應給老翁一次機會放過他，「這是深水埗的常態，好多香港人只係想要一次機會，可以安居樂業的機會」。警方於下午4時許接獲公職人員求警協助報案，指一名男子將雜物放於路面，公職人員巡經要求男子搬開雜物並作票控，惟男子不合作，於是人員報警，警方到場男子願意合作，一輛救護車到場但男子拒絕送院。