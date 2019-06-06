【非洲豬瘟】上水屠房今重開　支持活豬日日清　業界開出三條件

上水屠房上周再發現有豬隻感染非洲豬瘟，遂撲殺屠房內4100隻活豬，並全面消毒屠房。今日上水屠房重新開放，並實施「日日清」方式，所有活豬送抵屠房後會於24小時內完成屠宰。屠房內豬欄亦會每天清空及徹底消毒，避免豬隻在屠房內感染非洲豬瘟。業界估計，今日本港及內地會供應1500至2000隻豬，最多共約有2000隻豬運抵屠房。鮮肉大聯盟今早召開記者會，表示同意以「日日清」方式處理活豬，但同時向政府提出三大訴求。

業界估計，今日本港及內地會供應1500至2000隻豬，最快下午應市。 （賴雯心攝）

鮮肉大聯盟理事長凌偉業表示，其實「日日清」方式對業界造成好大打擊，「對行業發展，每次都殺哂啲豬，對我哋係好痛苦」，但鑑於非洲豬瘟問題嚴峻，業界與政府部門多次開會商討後，最終均同意以「日日清」方式處理內地活豬。

業界要求：再發現非洲豬瘟 不需全面撲殺豬隻

但磋商期間，業界提出三項訴求。首先，實施「日日清」方式後，希望政府可以向業界提供方案及指引，解釋若非洲豬瘟再次發生，是否要再次屠宰所有活豬，因為屠房有空檔時間清潔，故業界要求下次不需全面撲殺豬隻。

政府應與內地協調供應量 定期與業界會面

其次，之前非洲豬瘟爆發後兩周沒有活豬供應，豬價及供應量非常不穩定，建議政府與內地協調，商討如何提供足夠豬隻供應予香港。第三項訴求則為政府確保在「日日清」後，每星期與肉商、買手、代理行及食環處定期見面，交代豬肉供應量變動及細節。他強調，希望有穩定豬量供應市民，讓市民對豬肉重拾信心。