【改機神器】海關掃場　黃金店鋪落閘停賣Switch規避器

海關前日（4日）在深水埗黃金電腦商場打擊售賣盜版電子遊戲及規避器，拘捕5名男子。黃金電腦商場有店鋪職員指，規避器可以將任天堂人氣遊戲機Switch破解，之後運行盜版遊戲，形容規避器為「犯法嘅嘢」，店鋪不會開宗明義售賣。現時經海關掃場後較敏感，但深信「遲吓一定會」重新賣。

黃金職員：唔會講啦呢啲，犯法嘅嘢

黃金電腦商場大部分店鋪聲稱沒有出售Switch規避器，部分店鋪則閉門沒有做生意。有落閘店鋪的鄰店職員笑稱，對方因售賣盜版遊戲及規避器「畀人拉咗啦！」他指，Switch規避器售價1580元，一插即用，之後可上網下載盜版遊戲。他稱，一般有售賣規避器的店鋪都不會開宗明義售賣，「唔會講啦呢啲，犯法嘅嘢，打開門口做生意，賺你幾百蚊，衰幾碌喎。」他又稱，現時經海關掃場後較敏感，其他店鋪「唔敢賣」，但「遲吓一定會」重新賣，惟他強調，用家應該買正版。淘寳網有同款規避器售賣，最便宜人民幣290元有交易。

針對Switch盜版問題，任天堂曾於去年出招，向提供盜版遊戲檔案的網站下手。任天堂向美國亞利桑那州聯邦法院提出起訴，控告提供翻版遊戲檔案的網站，指他們複製、展示及發布侵犯任天堂作品。任天堂提出每個侵犯版權的遊戲需賠償約117 萬港元，每個侵權的商標需賠償1,500 萬港元。當任天堂入稟法院後，被告網站已將任天堂盜版全數下架。

早前有Switch翻版遊戲玩家表示，當嘗試登入某遊戲玩網絡對戰，就收到任天堂發出「錯誤訊息」警示，繼而鎖死帳戶的上網功能，玩家極有可能永久不可ONLINE對戰或登入購物網站。

任天堂一向非常保護自身權利，去年便向東京地方法院控告MariCAR侵犯知識產權並提出索償，並成功贏得判決。MariCAR提供東京街頭真人版Go-Kart 體驗，客人可裝扮成「孖寶兄弟」遊戲角色的遊客會駕駛著 Go-Kart 在日本街頭穿梭。任天堂認為該商標與自家《瑪利奧賽車》有高度混淆可能，容易令消費者產生誤解，要求對方取消商標。東京地方法院裁定MariCAR 被罰款近89,000 美元，並需立刻停止有關服務。