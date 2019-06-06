【捕食蟒蛇】長洲男疑捉大蟒蛇回家食用　涉殘酷對待動物被捕

一名長洲男子自行捉走蟒蛇後，懷疑於家中將蟒蛇吃掉。警方表示，昨晚約九時在長洲拘捕一名53歲男子，並於其住所檢獲懷疑蟒蛇屍體，案件暫列「殘酷對待動物」。

據網上片段所見，一條約3米長蟒蛇闖入一店鋪，一名身穿黃色衣服中年男子不斷用手試圖拿起蛇頭，其身旁有另一名男子用棍壓著蛇身，該名中年男子不斷嘗試拿起蛇頭，惟蟒蛇強力反抗，該名中年男子指導身旁友人「逗呢到（蛇頭）」，惟期間神色慌張，擔心稱「唔係呀一逗起個頭咬我呀！」其身旁友人鼓勵他鬆手直接將蛇放進帆布袋，他則大叫「唔好急！唔好急！」不消一會，該名男子順利將蛇放入帆布袋中。

警方表示，長洲警署昨晚（5日）接獲一名男子報案，指他於社交平台收到一則帖文，顯示長洲有一條蟒蛇懷疑被捉走。報案人感到擔心，於是報案。 警方接報到場，經初步調查，昨晚約九時在長洲拘捕一名53歲男子，並於其住所檢獲懷疑蟒蛇屍體。案件暫列「殘酷對待動物」，由長洲分區刑事支援隊動物專隊及食環署聯合跟進。被捕男子已獲准保釋候查，須於七月上旬向警方報到。

蟒蛇被「又按又捏」 承受不必要痛苦

非牟利獸醫服務協會主席麥志豪表示，只有蛇中只有緬甸蟒為受保護動物，數目較稀少，管有已犯法，但非代表其他野生動物不會受到保護，正如野豬亦不是受保護動物，動物都不可以虐待。據他所知，雖然有捉蛇專家，但無須考牌，在香港捉蛇及食蛇不犯法，但就影片中，一群人捉蛇時嘻笑怒罵，生命無受威脅，但對蟒蛇又按又捏頸，令它受到不必要的痛苦，觸犯第169章《防止殘酷對待動物條例》對動物加諸不必要的痛苦，麥更以貓仔作類比，如被人「又按又捏」，都會被視為虐畜。

根據警務處資料，現時接獲有蛇出現的報告後，警務人員會到場，並知會捉蛇專家到場，如蛇被活捉，會安排運送該條蛇往漁農自然護理署，或將捉來的蛇送至動物管理中心或嘉道理農場，目的確保警方不會從中協助買賣瀕危動物，或防止被捉的蛇被食用。

蛇王一個字形容：癲！

蛇王協周柏新表示，警方若找蛇王幫忙，通常會找有開蛇舖的，而被捉到的蛇將交給警方安排去向。曾有名人私下找蛇王捉蛇，其後交予蛇王處理，若為受保護類別，會轉交嘉道理農場，非受保護類別會帶返舖頭養或殺，若蛇較溫純，亦會交給有心人養蛇。對於有人食蟒蛇，周直指「癲！」因為蟒蛇沒有藥用價值。至於事件暫列殘酷對待動物，他估計與涉事人對待蟒蛇的處理手法有關。

蛇王龐劉鐵龐則表示，受保護品種的蛇會交給嘉道理農場，非受保護的蛇會交給上水狗房，而死去的蛇則帶返警署由食環署處理。他指，香港有人養蟒蛇，但有人養大了感無法照顧會帶到郊外，如飛鵝山、沙田坳道等地放生，一般在郊區發現蛇，警方不會處理。

根據漁農自然護理署網頁資料顯示，香港大部份的蛇是無毒，而在香港蛇類之中，只有一種無毒的緬甸蟒蛇是受保護的 。所有在「 野生動物保護條例」附表2中列明的動物都是受法例保護的 。任何人如干犯法例，一經定罪，最高可被判罰款十萬元及入獄一年 。