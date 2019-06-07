【汽油彈掟警車．有片】EU車警總外被擲汽油彈　狂徒登私家車逃去

狂徒警總外向警車投擲汽油彈！今日（7日）凌晨時份，港島總區一輛衝鋒車駛經灣仔警察總部對開時，一名口罩男突向警車投擲玻璃樽汽油彈，一瞬間冒出巨大火球，警車慌忙駛離，路經駕駛者亦被嚇至「嘩」聲狂叫。狂徒得手後，即登上一輛私家車逃去，警方正全力追緝涉案私家車及狂徒歸案。

事發於凌晨約3時38分，港島總區衝鋒隊Car7警車，駛經灣仔軍器廠街與駱克道交界、香港警察總部對開時，一名戴口罩的男子突然現身，並將手上一個已點着火的玻璃樽，投擲向警車車身，得手後，隨即登上停於路旁的一輛黑色私家車，然後往告士打道方向逃去。

事後現場馬路遺下被火舌熏黑痕跡，大批警員封鎖現場調查，警方爆炸品處理課（EOD）人員亦到場蒐證，警員亦向其他駕駛者，包括停泊於路邊的一輛泥頭車及駛經的私家車，了解司機是否目擊事件的前因後果，及車cam有否拍到事發經過。

● 車cam直擊 片主連「嘩」六聲

事發一刻，尹先生恰巧駕車路經，其車cam亦拍低驚險一刻，可見涉案狂徒以拋物線方式，將汽油彈擲向警車，汽油彈着地後，即時冒出巨大火球，在馬路上烈火焚燒。狂徒隨即登上路邊的黑色私家車，該車隨即不理安危，直鏟向火球後離去。片主亦被眼前情景，嚇至連「嘩」六聲及「爆粗」，情況緊張。

尹先生憶述事件時仍猶有餘悸，他指該名狂徒無論下車及上車，均於涉案私家車的右邊上落，不排除有人單獨行事，但由於對方行動迅速，他亦未能確定；而當時火勢雖猛，但很快自然熄滅，整個過程很快，「一分鐘內乜都完晒！」

現場馬路遺下被火舌熏黑痕跡。（賴南秋攝）

現場路邊遺下玻璃樽碎片。（賴南秋攝）