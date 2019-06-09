【逃犯條例】多名便衣警現身灣仔警總外　「鋼牆」包圍立法會

民陣發起的反對修訂《逃犯條例》遊行，今日下午3時將於維園起步，以立法會對出行人路為終點，並將於終點進行集會。記者今午於立法會一帶觀察，立法會大樓外牆至日前已被「鋼牆」包圍，而大樓外及示威區已擺放多個鐵馬，全部均被鎖上；警方又於金鐘多處部署數以千計鐵馬，並設置流動高台。至於灣仔警總則出現逾20名疑為便衣警察，相信或將協助處理稍後遊行。

民陣發起的反對修訂《逃犯條例》遊行將於今日舉行，終點站立法會於日前（7日）已加強保安，包括擺放「L」型鋼板及鐵馬。香港01記者今午12時許到場視察，該處現時仍擺放十數個高逾1米高的的「L」型鋼板，圍封立法會大樓外牆，形成一面「鋼牆」；另外於立法會大樓外，面向添美道的「議員入口」外已擺放多個鐵馬，全部均以鎖鍊及鎖頭繫上。立法會秘書處亦將示威區所有鐵馬鎖上鎖鏈，有部份位置甚至用上三個鎖頭。至下午1時，民陣佈置「大台」同時，警方人員亦開始在立法會外設置流動高台，以及重新擺放部份鐵馬。

多名相信為便衣警員相信準備出動。（梁銘康攝）

天橋外傭被請離 約千個鐵馬佈防

至於立法會附近一帶暫時未見警員在附近戒備，氣氛平靜，仍有外籍傭工在海富中心通往政府總部及立法會的天橋上聚會，但當局已經在天橋兩邊架設鐵馬，另外在「海富橋」上亦可見不少隸屬機動部隊的警車駛過夏愨道。下午1時許，有警員到天橋位置要求在橋上聚集的外傭離開。

海富橋通向立法會方向，則可見警方於夏慤道及添美道附近亦架設鐵馬陣，只留下小路供行人通過。另外，警方亦於金鐘多處部署數以千計鐵馬，包括海富橋底、俗稱「公民廣場」的政總東翼前地等；「雨傘運動」時多次發生警民衝突的龍和道一帶，已擺放逾150個鐵馬，亦有兩個可以用作高位觀察的流動高台。

灣仔警總現多名便衣警

在附近一高處遠眺灣仔警察總部，雖然未見大量警車及軍裝人員準備，但可以見到有最少20名身穿黑色背心男女，相信為便衣警員，或將協助處理遊行及稍後的集會。