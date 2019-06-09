【逃犯條例】遊行人士衝破封鎖　車輛被困軒尼詩道　司機諒解力撐

民陣發起的反對修訂《逃犯條例》今日（9日）遊行，由維園出至立法會，遊行隊伍規模龐大，礙於封路措施，遊行速度緩慢，造成遊行人士不滿，沿路大叫「開路」，下午約5時，軒尼詩道大批人士鼓譟，及後衝破封鎖線，將開放遊行的三條行車線擴至六線，事出突然令行車線上的車輛被困，但有司機表示體諒，「都係為咗小朋友行出嚟做返啲嘢！」

遊行人士於軒尼詩道行出封鎖線，警員未有積極阻止。（王海圖攝）

今日遊行由維園行至立法會，由於遊行人數眾多、速度緩慢，遊行人士不滿警方封路措施，多個位置均有人高呼「開路」，其中軒尼詩道塞滿大批遊行人士，但警方僅開放向金鐘方向的三條行車線，故前進速度緩慢，下午約4時許，一度有男子企圖衝破鐵馬陣。此外，部分市民乘搭過海巴士抵達銅鑼灣一帶，卻無法橫過馬路加入遊行隊伍，造成不滿。遊行人士於軒尼詩道促警方「開路」聲此起彼落。

內地旅客從被困的士下車。（香港01記者攝）

下午約5時，軒尼詩道近波斯富街交界，遊行人士與警員爭論，其後拉起封鎖線，陸續走向另外三條行車線，警方未有阻止，「破口」擴至崇光百貨前等位置，令遊行改為六線。然而，由於三條線六線事出突然，令路上的車輛未級駛離，不少私家車、的士及旅遊巴等，被困軒尼詩道，的士上的內地旅客在警員協助下，拖篋下車離開。

車輛被困軒尼詩道。（香港01記者攝）

市民劉先生的私家車被困崇光百貨對開，索性將「反送中」標語放在車頭，並搖下車窗，舉起手指公向沿途遊行人士打氣。劉先生稱，原本打算駕車回家後，便出來參與遊行，現時被困馬路，只好用另類方法「反送中」。劉先生稱，雖然知道遊行不能改變什麼，「但係我有小朋友，都係為咗小朋友行出嚟做返啲嘢。」劉先生預計被困至晚上10點才可離開。

劉先生被困在軒尼詩道上，在私家車頭放標語支持反送中。（彭愷欣攝）

此外，遊行人士亦佔據駱克道向政總方行車線，而過灣仔行人天橋一段的駱克道東西行線全被佔據，晚上約7時許，隊伍在駱克道近分域街被截停近20分鐘，其間有警車駛過，現場噓聲四起，大叫「開路」，成功開路後掌聲雷動。