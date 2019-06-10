【逃犯條例】警備胡椒噴霧兼長槍　「速龍小隊」出動驅示威者

昨日（9日）民陣發起的反條修訂逃犯條例遊行，警方於遊行前後均增派大量警員支援及驅散示威者。昨日警方除配備胡椒噴霧外，亦帶上長槍等工具，及後更出動特別戰術小隊，俗稱「速龍小隊」出動協助處理；另外，立法會示威區一度傳出警方施放煙霧彈，相信為胡椒水而非煙霧彈。

現場一度冒白煙。（資料圖片） 立會煲底冒白煙 警施胡椒水噴霧 遊行結束後，一眾遊合人士於金鐘聚集，至深夜時分立法會示煲底威區情況開始緊張，情況添亂，期間有警察上前增援，現場曾冒出白煙，一度被傳出為催淚彈。據了解，當時警方並無使用催淚煙，而是使用背包式的大容量裝胡椒水，加上當時有人正使用滅火筒，故冒出白煙。

警員除配備胡椒噴霧外，亦配有寫上「Less Lethal」的長槍。（余睿菁攝） 出動胡椒噴霧兼長槍 「速龍小隊」新衫上陣 昨日現場可見，警員除配備胡椒噴霧外，亦橙色及寫上「Less Lethal」的長槍，即雷明登870霰彈長槍，可用作發催淚彈或橡膠子彈等較低殺傷力的彈藥。另外，「速龍小隊」亦以新裝上場，警員穿戴的背心與2016年旺角騷亂中，設計有所改變；多名警員又帶同防暴盔、防爆風鏡及手套等等裝備上場，昨日9時許，金鐘夏愨道一帶已有「速龍小隊」出現，其制服縫上特別戰術小隊英文字樣，帶上防爆風鏡，手持頭盔、警棍及胡椒噴霧等上場。

「速龍小隊」多次出動 配備多種武器

俗稱「速龍小隊」的特別戰術小隊，於2014年6月成立，隸屬警方機動部隊總部，為準軍事化的特遣防暴警察，於大型事件中主要負責防暴、維持保安及「清場」，大部份成員曾駐守機動部隊。「速龍小隊」曾於2014年的佔領中環行動、2016年的旺角騷亂，及反釋法衝突中出動。

「速龍小隊」以往以一身藍衣形象出現，一度被稱為「藍衫軍」。翻查資料，「速龍小隊」的武器包括簡稱「點三八」的左輪手槍，反恐特勤隊，機場特警隊較常用的克拉克17手槍、射程遠至50至75米的「大口仔槍」、胡椒噴劑、催淚水劑以及伸縮警棍。

另外，2017年4月初，機動部隊總部曾進行歷時20分鐘的示威演習，「速龍小隊」配上當時的武裝上陣，包括購自法國的護甲等裝備，並於演習期間，警方一度施放橙色模擬催淚煙，「速龍小隊」則手持圓盾向示威前前進，及後再施以三次白色的模擬催淚煙驅散人群。