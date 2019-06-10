【逃犯條例】警質疑記者樽裝水為武器　記協：嚴正抗議

民陣稱昨天有103萬白衣人齊上街抗惡法，遊行尾聲部分示威人士留守立法會，大批身穿防暴裝備、持槍及持盾牌的警察驅趕聚集的示威者。凌晨時份，警方與示威者的衝突持續發生，警方將示威者驅趕期間，有進行採訪的記者亦受到無理驅趕，有警員更質疑一名記者背包內的樽裝水為攻擊性武器。記協就事件提出嚴正抗議，正約見警務處處長盧偉聰，以表達新聞界對警方干擾及暴力對待記者的關注。

警方以閃燈射向記者眼部及攝影鏡頭。（鄺曉斌攝）

有警員疑似辱罵記者為「垃圾」

今日(10日)凌晨時份，警方進行清場時，不斷要求在場記者及攝影師離開現場。凌晨1時半，香港01記者在場拍攝，約50、60人的警員手持盾牌，排成一條線不斷向前推，不理會記者正在採訪，不斷將人群從龍和道往中環方向驅趕。警方的防線推至添馬公園期間，有警員疑似辱罵記者為「垃圾」。

速龍小隊向記者鏡頭射閃燈

現場的速龍小隊呼喝記者離開，記者表明身份後，警察仍不理會，繼續以盾牌推向記者，雙方一度發生爭執，有速龍小隊以閃燈射向記者鏡頭射，企圖妨礙訪問，當時不見警察公共關係科的人員在場。現場有記者拍攝防暴警察制服示威者的情況時，有警員一度用警棍指向攝影師，叫他「唔好影」。

警方防線前的記者阪攝影師，被警方多次無理要求離開。（余睿菁攝）

凌晨2時許，中環海濱的警察將防線沿路推前至大會堂，其間有《立場新聞》記者進行直播，在直播過程中，該名記者已配合警方執勤，一邊拍攝一邊後退，惟警方多次要求該名記者離開，記者於是向警方表示正在進行採訪工作及向警方展示記者證，惟對方繼續呼喝記者離開，並稱「記者無特權，請你離開」。該名記者一直在警方的防線前，警方再次以「唔好阻住我哋警方執行公務」為由要求記者離開，惟該名記者稱，當時除了警員，只有約5人在場，理應不是集會，而記者亦有權在場採訪。

警員質疑記者背包內的樽裝口為攻擊性武器

該名記者繼續於警方防線前拍攝，一名較高級的警員問「你有記者證」並從一群警員中走到該名記者面前，要求記者「企埋一邊」，要他交出記者證及身分證，又以「我懷疑你有攻擊性武器」為由搜查記者的背包。當時該名記者的背包內有5枝準備給同事的水，警員一見多枝水，即問，「點解咁多枝水嘅」、「係咪攞嚟諗住襲擊我哋警方？」。從「立場新聞」的片段見到，十多分鐘的過程，該名記者不斷被警方要求離開。

根據基本法第27條，「香港居民享有言論、新聞、出版的自由，結社、集會、遊行、示威的自由，組織和參加工會、罷工的權利和自由。」

警員質疑記者背包內的樽裝口為攻擊性武器。《立場新聞》片段截圖

記協正約見警務處處長盧偉聰會面

香港記者協會就有記者及攝影師在場拍攝期間遭警方無理驅趕，甚至暴力對待，提出嚴正抗議，警方之行為罔顧新聞工作者的人身安全，嚴重踐踏採訪權，促請警方嚴查事件，提供合理解釋。記協稱，正約見警務處處長盧偉聰，以表達新聞界對警方干擾及暴力對待記者的關注。同時，記協對於有攝影師於採訪期間被示威者向警方所投擲的雜物所傷，表示極度遺憾，要求警方跟進。

記協稱，必須指出記者有責任記錄及報道現場的情況，身處現場的記者履行採訪職責，正在行使應有之採訪權，警方不應將記者強行帶離現場，令清場缺乏傳媒監察。警員的粗暴行為已違反《警察通例》第39章中列明「事發現場的警務人員須以互諒互讓的態度，盡量配合傳媒工作；以及不應妨礙傳媒的攝錄工作」之規定。

香港攝影記者協會對事件感遺憾

香港攝影記者協會出聲明稱，攝影記者和記者都有清晰標記區別，並且配戴記者證，清場行動中亦表現合作，並聽從警方指示移動，卻仍然多次遭到謾罵和指嚇，協會對事件表示遺憾，希望警方堅守專業態度，尊重新聞自由，多與前線記者溝通，以互諒互讓的態度處理傳媒的採訪需要。

警察公共關係科高級警司江永祥稱，昨日遊行期間，警方動用超過40名傳媒聯絡隊在遊行多個地方協調傳媒採訪。（張浩維攝）

警方：動用超過40名傳媒聯絡隊協調採訪

警方今日下午4時許開記者會，警察公共關係科高級警司江永祥稱，昨日遊行期間，警方動用超過40名傳媒聯絡隊在遊行多個地方協調傳媒採訪，警方同時亦於官方Twitter及Facebook 平台，就遊行情況、案件簡報等發出多個貼文。江永祥稱，警察公共關係科一向有向前線警員指示該如何與傳媒溝通，「唔會阻礙任何記者嘅採訪」，江永祥表示，若有記者昨晚採訪受阻，歡迎與警察公共關係科有進一步交流，改善雙方長遠的合作。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華則稱，昨日有人士出示偽造記者證，因此不能單憑對方出示印有「記者證」三字的證就認定他是記者。惟根據現場記者透露，今晨記者及攝影師被警方阻止採訪期間，現場沒有警察公共關係科同事。