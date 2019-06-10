高鐵石崗車廠發生觸電意外　三名工人送院兩人危殆

高鐵石崗車廠三名工人疑觸電受傷送院，其中兩人命危。今日(10日)中午12時36分，石崗車廠三名工人維修電纜期間懷疑觸電，年齡介乎29至35歲，他們主要手部、腳部受傷，其中一人背部亦受傷，其他同事見狀報警處理。警方接報到場，多部救護車到場，將兩名傷勢較嚴重的傷者送往屯門醫院治理，有工人送院時臉上須敷上紗布；三名傷者包括31歲姓胡，35歲姓顏了29歲姓黃，前者兩人分別留醫屯門及沙田威爾斯醫院，情況均危殆；後者則情況穩定，留醫屯門醫院。警方初步調查相信事件無可疑，列有工業意外。

另外，車廠內一名工人於戶外工作時，懷疑中暑，亦由救護車送往博愛醫院治理。

一名工人左臉被燻黑。（賴雯心攝）

港鐵回應稱，今日約12時半，有三名承辦商人員，在廣深港高鐵（香港段）石崗列車停放處內，進行例行架空電纜維修工作期間，懷疑觸電受傷，在場其他工友即時通知高鐵車務控制中心報警。三位傷者現已送院接受治理，送院時清醒。港鐵已派人到醫院探望傷者，亦會與承辦商保持聯繫，為有關人員提供適切協助。

根據記錄，維修工作於早上約十時許開始，事發時，其中三名維修人員在工程車升降工作台，為列車停放處內一處特定範圍的架空電纜，進行日常維修檢查。港鐵有嚴謹的維修保養程序，工程人員進行架空電纜維修工作時，會確保做好安全措施、及於工作區域範圍內的架空電纜停止供電，以保障安全。

港鐵稱，公司非常關注今次事件，已即時暫停該承辦商的相關工程項目，並會詳細調查原因，亦已將事件通報相關政府部門。事件不影響高鐵服務及列車調動。

而事件期間，有另一名承辦商工人懷疑中暑，所以一併送院治理。