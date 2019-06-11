【逃犯條例】廿位藝文界人士反修例　接力式絕食抗爭

政府無視百萬人上街遊行反對《逃犯條例》修訂，明日照常恢復二讀辯論，事件引起市民不滿，有市民自發發起「罷工、罷市、罷課」行動，已有數百間商店及數十多間學校響應行動。而灣仔區議員楊雪盈、教大社會科學系講師黎明、港大社會工作及社會行政學系教授何式凝等逾廿位藝文界人士，於周三凌晨開始在金鐘中信橋上進行絕食，抗議政府堅持修例。

周三凌晨開始絕食

廿位藝術家、學者、文字工作者等決定絕食來抗議政府堅持修例，以及警方暴力對待市民。參與絕食行動的人士包括灣仔區議員楊雪盈、電影導演應亮、教大社會科學系講師黎明、港大社會工作及社會行政學系教授何式凝、文字工作者陳曉蕾等。響應絕食者以藝文界人士為主，他們稱，康文署以草地進行保養之名封了添馬公園該公共空間，「既然香港人已喪失在公共空間野餐的人權，我們便來絕食。」絕食行動將於周三(12日) 凌晨12時於金鐘中信橋上開始，以接力形式進行，每人最少接棒24小時。

絕食者希望透過絕食來中斷日常，以抵抗未來香港人在日常生活中所受的極大衝擊。行動亦會聯絡海外的同路人，在各自所在地參與絕食，以身作則，立定心志，為香港的自由、民主吶喊。

百萬人遊行遭政府無視，有藝文界人士發起絕食行動。（資料圖片）

楊雪盈透露，昨日浸會大學翻譯學課程副教授楊慧儀於透過Facebook發起絕食行動，隨即引來不少人士響應。楊雪盈表示，預計自己會絕食超過24小時，亦不排除會有更多人加入絕食行列，同時呼籲市民加入行動。

教大講師黎明對政府無視民意感無奈

教大社會科學系講師黎明亦響應是次絕食行動，她稱，100萬人上街表達民意都受到政府漠視，自遊行後，政府的多次聲明只提及社會對政府修例的誤解，她對此感到無奈，「完全睇唔到有誠意同社會進行對話」。黎明暫時沒有為絕食定下限期，會絕食至身體受不了為止，到時再以接力形式，由朋友繼續絕食，但每人會絕食不少於24小時。對於早上康文署將添馬公園以「進行保養」封鎖，黎明認為是政府想減少示威者的示威空間。