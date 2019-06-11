【逃犯條例】大埔中學生集物資　兩遭警截查　警﹕疑支援非法活動

反逃犯條例修訂百萬人遊行過後，政府宣佈周三立法會大樓恢復二讀，網上不少人發起立法會外集會，希望政府撤回修訂。今午有身穿白衣的中學生，在大埔區自發收集物資支援集會人士，有警員聲稱接獲阻街投訴，到場登記學生身份證及諸多刁難。大埔區議員區鎮樺的助理知悉事件並到場支援，據悉現場有警員質疑學生收集的物資疑支援「非法活動」，並指警方有權即場拘捕學生。議員助理反駁警方無證無據，他嘗試拍攝警方行動時，更遭警員斥喝「唔好阻住我哋做嘢」。區鎮樺指，事件涉及在學及已畢業的中學生，收集物資為自發性，背後並無人操控，其助理會繼續協助學生。

有網民發現大埔超級城元氣壽司門外，有一群中學生正被警察包圍。（網上圖片）

昨晚（10日）一群中學生於網上群組發佈帖文表示，將於今日（11日）中午12時半至傍晚6時，於大埔超級城内的元氣壽司門外擺放街站自發收集物資，集合後會轉交預計到立法會門外進行集會的前綫人員。帖文中列出現時短缺的物資，包括蒸餾水、生理鹽水、紗布、冰袋等等，呼籲大埔居民提供相關的物資，以作出支援。

警方兩度截查收集物質的中學生

今日下午3時許，有網民發現大埔超級城元氣壽司門外，有一群中學生正被警察包圍，並將相片上傳到網上群組。大埔區議員區鎮樺的議員助理透過網上群組知悉事件，立即到達現場了解情況。據了解，警方聲稱接獲舉報，指中學生自發的街站「阻街」，警員到場後紀錄在場學生的身份證，以及要求學生盡快離開。學生一度散去，其後再度聚集繼續收集物資，議員助理到場視察情況及提供支援。

警疑物資支援「非法活動」 稱可拘捕學生

至下午5時許，再有一批警員到場指學生「阻街」，要求學生出示身分證以收集個人資料。更有警員指幾名學生疑收集當區居民物資，供前線示威者使用，懷疑是支援「非法活動」，警方有權當場拘捕他們。議員助理隨即向警方提出質疑，指警方沒有證據證明學生收集的物資，乃用作支援反對逃犯條例的抗爭者，認爲警方形容的「非法活動」尚未發生。即使物資將用作支援集會，目前亦沒有界定為非法。他建議警方可以視學生收集物資的活動為妨礙公眾地方秩序(俗稱「阻街」)，並將個案轉介予食環署跟進。警察其後紀錄身份證後離開，未作進一步行動。

議員助理嘗試拍攝 遭警阻止

據悉，議員助理曾嘗試舉機拍攝警員調查的情況，有警員大聲疾呼「唔好阻住我哋做嘢」，並作出阻止。區鎮樺批評，現場屬於公眾地方，助理亦非近距離舉機拍攝，警方的行為明顯濫權。

晚上6時54分，有市民在網上社交平台宣佈物資車已離去，提醒其他大埔區市民不用前往。據區鎮樺消息，其議員助理仍在現場協助在場約5至6位學生，他續指因天雨關係，所以學生離開。但他指出，警員在收集個人資料後，一直留在商場二樓監視學生舉動。香港01現正向警方了解事件。