【逃犯條例】門常開閘外千人集會　市民攜子女出席﹕香港死梗

《逃犯條例》修訂草案明日在立法會二讀，晚上8時起陸續有人冒住天雨前來集會，眾人高舉雨傘，有人高唱聖歌，至晚上9時人數達千人。

現場一度有千人。(魯嘉裕攝)

入夜後的立法會門外，開始有人士到場。晚上7時許，在周日遊行中走在龍尾的六旬王婆婆，已現身金鐘，並在夏愨道天橋上揮英國旗及舉標語，她憶述周一凌晨衝突時，有兩名女生保護她，不願意離開，十分擔心兩人安全，其間禁不住落淚。她亦曾被數名警員查問。

另一名的士司機阿華表示，今晚會通宵留守，明天罷工，他在佔中時被判過阻差辦工，被罰3000元及留有案底，但不怕再被拘捕。此外，亦有200多名基督教人士於添美道公民廣場外舉行祈禱會。

接近8時許，冒著天雨前來集會的人逐漸增加，人數高達千人，添美道外近公民廣場行人路企滿市民，部分人企出馬路位置，大批警員於現場維持秩序，未能擠身公民廣場外的人士企上中信橋位置，同樣水洩不通，現場氣氛大致平靜。

晚上10時許，警方於添美道口、集會位置對開馬路設置警崗，警員檢查途經車輛，要求部分車輛司機拉開車門及車尾箱檢查，其間一輛黑色私家車被截停檢查引起集會市民鼓譟，一度起哄高叫放人，私家車經檢查後被放行。

中信天橋有大批人聚集。(魯嘉裕攝)

高先生出席祈禱會，希望為香港做少少嘢，希望二讀過不到，就算要過，仍有很多事情需要解釋，擔心中港兩地法律落差太大，通過後會受制於很多不明朗因素，視乎情況之後會否參與前來支持，但擔心會有衝突發生。

市民賴先生特地等子女放學後，帶同子女到達立法會門外，利用事件教導子女「做錯咗要認」，認為若政府做錯事則需要發聲。他指，不能修改逃犯條例，不然香港會失去自由，形容「香港死梗」。他認為香港與內地法律不同，以言入罪是很重要事情，指香港不可以失去言論自由。對於明天立法會即將二讀，賴先生稱可能請假與朋友前來支持，惟女兒就讀五年級，需要考呈分試，未能前來，或會帶兒子前來。他又稱，每年六四及七一都會帶子女參與。