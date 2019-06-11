【逃犯條例】冒雨準備集會　金鐘站氣氛緊張　多名青年被警搜身

《逃犯條例》修訂草案明日二讀，多個組織舉行徹夜留守立法會門外及明日罷工行動。下午時份，立法會已加強布防，鐵馬、鐵鏈圍封公園、示威區，警力逐步加強；入夜的金鐘站氣氛緊張，大批配備頭盔警察巡查，不少年輕人要靠牆一字排開，被查身份證及搜身。毛孟靜在網上指警方查身份證後不准青年離開，「擺喺到示眾」，現場消息指，近一半被截查的年輕人只是等候朋友到政總祈禱會的基督徒。

大批警員在金鐘站內截查年輕人。

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晚上8時許，港鐵金鐘站內氣氛緊張，大批警員截查多名年輕人，要求他們靠牆及一字排開，警員逐一搜身，檢查他們的隨身物品、背囊，並查看他們的身份證。民主派會議召集人毛孟靜在網上指出，警察將年輕人按在牆邊罰企，一字排開查身份證，「查完又唔畀人走」，猶如示眾。有市民看不過眼上前影相，亦被警員斥罵。現場消息指，近一半年輕人只是在站內大台等候朋友到政總參加祈禱會的基督徒，部分只是圍觀及聲援的市民。有市民批評，警方搜身時好大聲、好惡，警察反駁大聲不等於兇惡。

立法會議員鄺俊宇、朱凱廸、譚文豪、林卓廷等人，到港鐵金鐘站監察警方行動，鄺俊宇質問警方有何準則搜身，警方回應指：「我們做事合情合理合法」，而朱凱廸駁斥﹕「不是你說合情合理合法就是合情合理合法」。鄺俊宇在直播中指出，警方指有人穿著黑色衣服便會搜身。

而在金鐘海富中心的麥當勞快餐店內，亦見有大批警員在場調查。

警員截查。

入夜後的立法會門外，開始有零星人士到場。晚上7時許，在周日遊行中走在龍尾的六旬王婆婆，已現身金鐘，並在夏愨道天橋上揮英國旗及舉標語，她憶亦周一凌晨衝突時，有兩名女生保護她，不願意離開，十分擔心兩人安全，其間禁不住落淚。她亦曾被數名警員查問數句。

另一名的士司機阿華表示，今晚會通宵留守，明天罷工，他在佔中時被判過阻差辦工，被罰3000元及留有案底，但不怕再被拘捕。此外，亦有200多名基督教人士於添美道公民廣場外舉行祈禱會。

近8時許，冒住天雨前來集會的人逐漸增加，添美道外近公民廣場行人路企滿市民，部分人企出馬路位置，大批警員於現場維持秩序，未能擠身公民廣場外的人士企上中信橋位置，同樣水洩不通，現場氣氛大致平靜

近8時許，冒住天雨前來集會的人逐漸增加，添美道外近公民廣場行人路企滿市民。(魯嘉裕攝)

王婆婆在傍晚已到天橋揮英國旗。（魯嘉裕攝）