【逃犯條例】警上環截8人檢「可疑物」　有急救員被沒收消毒藥水

入夜後有不少市民，仍穿梭於中環、金鐘一帶範圍，大批警察則全副裝備，在該區大街小巷巡查，截查有可疑的人士。晚上9時左右，有警員在上環信德中心地下位置，發現幾箱可疑物品，包括頭盔及眼罩等，但未得悉物品是誰，案件暫列「求警協助」案跟進。

及至晚上10時許，警方在信德中心地下近7-11便利店對開，截獲8名可疑人士，發現他們攜帶了打火機、殺蟲水等「壓縮氣體」，警方懷疑他們會用來製作「自製噴火器」，將他們暫時扣查，但未知上述的頭盔及眼罩是否他們所有。

而較早前，一名持有合資格急救證書的急救員向《香港01》表示，他自發性前往中環候命期間，突然被警員搜身及搜查隨身物品。由於他帶有急救用品，當中有用作消毒傷口的消毒藥水。然而警方認為屬於危險物品，當場予以沒收。

此外，在場有多輛傳媒採訪車，被警員以安全理由搜查，警員手持電筒登車翻箱倒篋，暫未搜出警方認為的可疑物品。

警方消息稱：「基於情報及多個通訊群組顯示，有人呼籲在集會訴諸暴力，教唆示威者帶乾冰、教製汽油彈等，加上在6月9日的集會，搜到打火機及刀等可疑物品，所以在今晚的集會加強搜查，主要目的是要確保公衆安全，防止有人帶危險品參加集會。」