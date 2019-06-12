【逃犯條例】警稱示威者超出和平集會　保護被包圍車輛不是清場

今日（12日）立法會就修訂《逃犯條例》進行二讀，大批示威者通宵留守政府總部及立法會外。其間有示威者衝出馬路，佔領龍和道、夏慤道及告士打道東西行線。（黃偉民攝）

（黃偉民攝）

示威者衝出馬路 佔領龍和道、夏慤道

今日（12日）立法會就修訂《逃犯條例》進行二讀，大批示威者通宵留守政府總部及立法會外。其間有示威者衝出馬路，佔領龍和道、夏慤道及告士打道東西行線。警員在場與示威者對峙，警方「速龍小隊」手持戴上頭盔及眼罩，手持盾牌和警棍向龍和道方向進發，並發出紅旗，警告示威者停止衝擊否則使用武力。

警fb簡報：示威者對車輛襲擊和毁壞

至今早八時許，警方於facebook專頁上載影片作出簡報。警察公共關係科媒體聯絡及傳訊高級警司江永祥表示，今日早上約八時，有大批參與集會人士衝出龍和道，阻塞交通汞霸佔道路。甚至於龍和道隧道，包圍一些警車和私家車，「並對這些車輛進行襲擊和毁壞，令到被包圍人士有生命危險。」

呼籲包圍車輛人士離開 否則用適當武力

警方表示，示威者的行為已超出和平集會的範圍，他們呼籲包圍車輛的人士盡快離開，否則會用適當的武力，去拯救被包圍的車輛及人士。另外，於龍和道和添華道對開。警方並指，見到有大批人士聚集，準備衝擊我們的防線，我們亦呼籲人士盡快離開否則在別無他選的情況下，我們會使用適當武力保衛我們的防線。最後，警方重申「這個並不是一個清場行動，我們的目的是要拯救被包圍的人士。」

七人車被困人群

現場可見，示威者將一輛七人車圍困，事後司機離開現場，直至早上8點46分。司機突然開啟車輛駛至夏愨道鐵欄，無法前進才停下，到目前仍然被困人群中。