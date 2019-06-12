【逃犯條例】平靜至激動　重組示威者佔領龍和道、夏愨道45分鐘

百萬人遊行抗議《逃犯條例》修訂，換來政府出新聞稿稱，會如常於今日(12日)在立法會恢復二讀，有數以千計的市民響應網上號召，昨晚開始前往立法會外徹夜留守。政總外有人高唱聖詩，添馬公園草地有市民席地而坐，氣氛平靜。清晨天亮了，立法會外多處有大量警察進行佈防，添馬公園陸續有更多市民聚集。早上一名男子被警方制服，事件觸發在場示威者的不滿，氣氛由平靜轉向激烈，數以千計的示威者街出馬路，短短半小時內，先後佔領龍和道、夏愨道。

早上約7時半，添華道內一名男子遭警員制服，在場示威者被警員要求向後退，事件引來示威者不滿，有人呼籲走出龍和道，在場人士響應，於早上約7時45分，龍和道被大批穿黑衣、戴口罩的示威人士佔領，他們用鐵馬封住馬路，阻止車路通過。

龍和道東西行線被佔據，早上8時25分，速龍小隊手持戴上頭盔及眼罩，手持盾牌和警棍向龍和道方向進發，並發出紅旗，雙方起衝突。有示威者開始走入隧道，有人一度拍打停泊在隧道內的警車窗，被其他示威者阻止。

一名男子被制服，引來示威者不滿。

今早7時許，龍和道被示威者佔領。（李穎霖攝）

龍和道被成功佔領後，早上8時許，夏愨道亦成功被過千名示威者佔領，惟約十分鐘後，示威者自行離開夏愨道，夏愨道恢復通車。約8時半，示威者再度衝出夏愨道，築起人牆，並齊呼「反送中」、「反送中」，並以鐵馬欄路。大批警方到場，並一度亮出紅旗。有私家車被困於人群中，早上約8點45分，有私家車突然開啟車輛駛至鐵馬前，因無法前進始停下。

約9時半，夏愨道有示威者徒手掘地上的磚，大批示威者與警方對峙，警員再度發出紅旗警告，向示威者施放胡椒噴霧水。直至早上11時，龍和道、夏慤道仍被佔領，暫時未知示威者會否有進一步行動。