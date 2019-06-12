【逃犯條例．政總直擊】雙方激烈衝突　警放催淚煙　十多人受傷

今日（12）下午約3時45分，警方於政府總部對開位置，向示威者群眾施放催淚彈，刺鼻、澀眼、揦喉的白煙在街道上彌漫，路道上市民掩住口鼻向中環和灣仔兩個方向狂奔。香港01記者於政府總部外採訪時，亦中催淚彈。根據消防處資料，下午4時06分，共有10多人因吸入催淚煙感不適，6部救護車到場協助。 警方表示，立法會附近的示威者剛向警務人員投擲雜物及磚塊，基於現場警務人員的生命受到嚴重威脅，警方作出嚴正警告。

（羅國輝攝）

警方出動催淚煙 示威者及記者中招

事發在今日（12日）下午約3時35分，事發時多名示威者眾集在立法會門外，其間雙方發生激烈衝突。事發時，警方「速龍小隊」及防暴警察退後，之後示威者向前企圖衝破防線，警員向他們施胡椒噴霧。約數分鐘後，警員於立法會對開花槽位置，出動催淚煙，多名示威者及記者立即退後。

警方高舉紅旗 警「速龍小隊」出動

早於下午近3時，警方在立法會外高舉紅旗，而在夏愨道及添美道，大批示威者高叫「反送中」，至下午3時半，在夏愨道解放軍總部外，有示威者開始掘磚，至10分鐘後，原在添美道的大批警察向立法會方向撤退，此時，示威者將大量鐵馬由龍和道推至會議廳，企圖包圍在場的警察，正當防暴隊向夏愨道方向撤離、只剩身穿黑衣的「速龍小隊」在場時，有示威者突然大叫「衝」，然後大批示威者應聲向前衝擊，其後警民發生激烈衝突。

警方fb：切勿再度衝擊警方防線

香港警察Facebook專頁於4時發帖，表示立法會附近的示威者剛向警務人員投擲雜物及磚塊，基於現場警務人員的生命受到嚴重威脅，嚴正警告示威人士必須立即停止有關暴力行為，切勿再度衝擊警方防線，否則將使用適當武力以制止相關情況。現場所見，立法會內有警員受傷倒臥地上，同袍以清水為其洗面，有人報稱被物件擲中。而警方於政總外多次發放煙霧彈，有示威者撤離，警方不斷將防線向前推進。防暴警察多次將煙霧彈扔向示威者，現場有大量煙冒出，示威者則不斷向後退。