【逃犯條例】示威者鐵枝磚頭襲警　警射橡膠彈　一哥﹕暴徒、騷亂

金鐘立法會門外的反修例集會，演變成示威者衝突，不斷衝破警方防線，而警方多次使用武力驅散人群。警務處處長盧偉聰於下午4時15分會見傳媒及回應事件表示，立法會外進行和平集會，但由今晨8時許，有大量口罩人士在龍和道、添美道、金鐘道一帶阻街，由上午至下午時間警方表現克制及容忍，容許市民表達意見。他強調沒有清場，但有示威者不斷衝擊防線，以削尖了的鐵枝、鐵馬、磚頭、雜物投擲襲擊警員，更有人放火，是非常危險的動作。現時，金鐘一帶非常混亂，由於警方的防線受嚴厲衝擊，警方在逼不得已下，使用武器阻止暴徒，並形容衝擊事件是騷亂，呼籲市民不要進入金鐘。盧偉聰嚴厲譴責暴徒不負責任的行為，不應傷害他人、警察及無辜人士。他指今晨有十多輛車被困龍和道，包括無辜市民，示威者一直不容許他們離開，警方與示威者商量後亦無果。警方現時負責維持公共秩序及安全的責任，有信心及會採取果斷的行動控制情況。

（梁銘康攝）

盧偉聰再次呼籲，市民不必要的話，不要進入金鐘一帶，示威者亦不要衝擊警方防線，破壞社會秩序，傷害他人及自己，希望盡快停止及離開現場。由於剛才在立法會外的衝擊十分嚴重，因此警方使用不同武器控制場面，包括警棍、布袋彈、胡椒噴霧、催淚水劑、橡膠彈、手擲催淚彈，而當時警員用適當武力保護自己的生命。警方目前仍在點算受傷人數及使用多少彈量。

他強調，暫時一定不會要求解放軍協助，警隊有信心、有能力處理事件。他指警方設有防線，即使有市民罷佔道路，仍讓市民表達意見，他呼籲市民「停一停，諗一諗」，不要再進行挑釁。

警察公共關係科高級警司江永祥表示，事件中大批參與集會人士阻塞交通，龍和道、夏愨道、金鐘道、添馬道、添華道、耀星街來回已被阻塞，市民如非必要不要到金鐘一帶。他指，立法會外有激進示威者用雜物、鐵枝、磚頭襲擊警員，更有人放火，警方在逼不得已下，使用適當武力控制情況。他又指，相信大家有目共睹，示威者的行動已遠遠超越所謂和平集會的底線，警方現作出嚴正警告，示威者必須立即停止暴力行為，切勿再衝擊警方防線，否則會使用武力控制現場情況。警方在使用武力上有嚴格指引，若非警員覺得身體有機會受嚴重傷害，甚至生命有機會受威脅，相信警員不會用剛才提及的武力。至於早前警方購入的水炮車，已完成使用指引的修訂，目前仍在訓練當中，但他表示，相信大家可見暴徒對警員的武力程度，警方不排除任何可行的方案去控制情況。