【逃犯條例】警四小時發催淚彈　戰線擴散　消息﹕今不清場

反修例集會昨晚起在立法會門外開始，今晨示威者佔領馬路，至下午3時，一觸即發演變為暴力衝突，示威者在立法會門外衝擊警方防線，一度進入封鎖的示威區，警方使用不同武力驅散群眾，包括催淚煙、橡膠彈、豆袋彈，更不斷推進防線。三小時後，金鐘一帶已被警方清空，示威者持續向中環方向後退，四散各地點，至晚上近7時警方繼續在金鐘道發射催淚彈。警方消息聲稱，因應現場因素，包括示威者人數、其決心，暫未確定可以完全控制埸面，故今日未必會清場。

警方消息指，今日內暫無計劃清場，因需要考慮多個因素，包括警方未能完全控制埸面，激進示威者仍未受控，而放工後有多少人會加入示威會行列仍是未知之數，人數若比警方為多的話，未必可以有效率地清場。示威者的決心是否堅定亦是考慮因素之一。

衝突在下午3時爆發，激進示威者嘗試暴力硬闖立法會，警方指示威者以鐵枝、鐵馬、磚頭襲擊警員，更有人放火。警方防線受衝擊，警員使用胡椒噴霧、催淚水劑、橡膠彈、布袋彈、手擲催淚彈驅趕人群。現場所見，警方在金鐘一帶均使用過不同武力，包括在立法會門外、添美道、龍和道、夏愨道、添華道、紅棉路、金鐘道等地點使用過催淚彈。多名示威者中彈受傷，血流披面，醫管局截至傍晚6時，瑪麗醫院及律敦治醫院共接獲有22名傷者。

干諾道中有人挖磚

警方防線不斷推進，示威者嘗試進逼無果，戰線一直後退。直至晚上7時半，示威者在警方步步推進下被打散，干諾道中近友邦金融中心的氣氛較為緊張，有大批示威者聚集，記者發現有示威者挖磚頭及收在車底，暫未知有何意圖，而警方在干諾道中行車天橋尾設有防線，雙方繼續對峙；有大批示威者在太古廣場內休息，裡面設有物資站，而店舖已落閘關門，太古廣場外的金鐘道設有警方防線；約500人在太古廣場及高等法院之間的金鐘道西行聚集，暫時氣氛平靜；亦有示威者在紅棉路往半山的天橋聚集，警方在該處設有防線，速龍小隊暫時休息中；而龍和道早前已被清空，示威者被驅散至近國際金融中心後漸漸散去；中環畢打街及干諾道中交界有大批車輛堵塞，有人走出馬路。